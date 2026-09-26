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На Рогосији помен за свирепо убијене српске борце

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26.09.2026 08:21

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Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује
Фото: ATV

На Рогосији код Власенице данас ће бити обиљежене 34 године од свирепог убиства 29 бораца Војске Републике Српске.

Код Спомен-комплекса "Рогосија" у 11.00 часова биће служен парастос за погинуле и умрле борце, у 11.30 часова биће положено цвијеће и запаљене свијеће, док су у 12.00 часова предвиђена обраћања.

​У неравноправној борби на Рогосији 26. септембра 1992. године, дио српских бораца остао је рањен без могућности да буде извучен са бојишта, након чега су их припадници муслиманских снага масакрирали.

Да су страдали у најгорим мукама свједоче и призори затечени након што је војска касније успјела да поврати ову територију.

За све грађане који желе да присуствују комеморативном скупу и одају почаст српским јунацима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату, обезбијеђен је бесплатан превоз са Аутобуске станице у Власеници са поласком у 10.00 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Власеница

погинули борци

Борци Републике Српске

Парастос

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