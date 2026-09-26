На Рогосији помен за свирепо убијене српске борце

Аутор:АТВ редакција
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На Рогосији код Власенице данас ће бити обиљежене 34 године од свирепог убиства 29 бораца Војске Републике Српске.
Код Спомен-комплекса "Рогосија" у 11.00 часова биће служен парастос за погинуле и умрле борце, у 11.30 часова биће положено цвијеће и запаљене свијеће, док су у 12.00 часова предвиђена обраћања.
У неравноправној борби на Рогосији 26. септембра 1992. године, дио српских бораца остао је рањен без могућности да буде извучен са бојишта, након чега су их припадници муслиманских снага масакрирали.
Да су страдали у најгорим мукама свједоче и призори затечени након што је војска касније успјела да поврати ову територију.
За све грађане који желе да присуствују комеморативном скупу и одају почаст српским јунацима погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату, обезбијеђен је бесплатан превоз са Аутобуске станице у Власеници са поласком у 10.00 часова, преноси Срна.
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