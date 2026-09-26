Преминуо бивши премијер Југославије

Аутор:АТВ редакција
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Милан Панић, некадашњи премијер Савезне Републике Југославије и кандидат на предсједничким изборима у Србији 1992. године, преминуо је у Калифорнији, у САД, у 97. години, објављено је на меморијалној страници посвећеној њему.
Амерички бизнисмен српског поријекла Милан Панић преминуо је 24. септембра у Пасадени.
Био је премијер Савезне Републике Југославије од јула 1992. до фебруара 1993. године, а на предсједничким изборима у Србији у децембру 1992. био је противкандидат Слободану Милошевићу.
У САД изградио је успјешну пословну каријеру и основао фармацеутску компанију ИЦН.
Панић је рођен 20. децембра 1929. године у Београду.
Током Другог свјетског рата био је у партизанима, а послије рата, као студент Медицинског факултета, био је успјешан бициклиста, који је у тадашњој Југославији наступао и на међународним такмичењима.
Током педесетих година напустио је комунистичку Југославију и отишао у САД, да би у Калифорнији 1959. године основао фармацеутску компанију "ИЦН фармасјутикалс", која је израсла у међународну фармацеутску корпорацију посебно познату по развоју антивирусних лијекова.
У Београд се враћа послије распада СФР Југославије, а 1992. године је постао предсједник Савезне владе СР Југославије. Премијерску функцију понудио му је Добрица Ћосић, српски писац и тадашњи предсједник савезне државе Југославије, преноси РТС.
У вријеме Панићевог мандата земља је била под међународним санкцијама, у економској кризи, девастирана грађанским ратовима на простору бивше СФР Југославије.
Панић се, потом, иако је био савезни премијер, супротставио Милошевићу на предсједничким изборима у децембру 1992. као независни кандидат, уз подршку опозиционе коалиције ДЕПОС, али је изгубио.
Неколико мјесеци касније поднио је оставку на мјесто премијера што је значило и његово повлачење из политичког живота Србије.
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