Муж познате Српкиње ухапшен у кући страве

Аутор:АТВ редакција
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Шпанска полиција је идентификовала седморицу држављана Србије који су ухапшени у луксузној вили у Естепони, гдје су направили импровизовану собу за мучење.
Међу ухапшенима у кући страве је, како спише "Курир", и муж бивше ријалити учеснице Стефани Грујић.
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Стефани се љетос у тајности удала за свог изабраника Зорана Н. који је, како пише поменути портал, ухапшен у акцији шпанске полиције.
Шпански медији наводе да је ухапшено седам држављана Србије.
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Ријеч је, како се сумња, о припадницима организоване криминалне групе развијене мреже на подручју Коста дел Сол, Кампа де Гибралтар и Леванта, а већина њих одраније има богате полицијске досијее и терете се за језив злочин - отмицу и мучење мушкарца.
Подсјетимо, Стефани је крила од медија да се удала за изабраника, а рекла је да се он противи њеном уласку у Елиту.
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"Одлично сам, добила сам позив за Елиту 10, то сам за сада одбила, али видјећемо можда уђем накнадно. Понуда је била одлична, али договор са вјереником је био да не уђем, он је против тога, али надам се да ће попустити. Син је одлично, са Костом проводим сваки дан. Са Муњом немам контакт нити ћу га имати. Не дозвољавам да виђа дијете, тако ће бити. Муња нема избора, мјесецима није питао за сина, није помагао финансијски и прихватио је моју одлуку да га не виђа. Он је за мене тотални странац", рекла је и додала:
"Не радим, добро сам се удала, уживам са њим. Мој вјереник има дијете, ту смо се одлично нашли. Он је супер прихватио мог сина, супер се слажу".
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