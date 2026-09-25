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Муж познате Српкиње ухапшен у кући страве

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25.09.2026 19:53

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Муж познате Српкиње ухапшен у кући страве
Фото: Policia Nacional

Шпанска полиција је идентификовала седморицу држављана Србије који су ухапшени у луксузној вили у Естепони, гдје су направили импровизовану собу за мучење.

Међу ухапшенима у кући страве је, како спише "Курир", и муж бивше ријалити учеснице Стефани Грујић.

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Стефани се љетос у тајности удала за свог изабраника Зорана Н. који је, како пише поменути портал, ухапшен у акцији шпанске полиције.

Овако су ухапшени Срби у Шпанији

Шпански медији наводе да је ухапшено седам држављана Србије.

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Ријеч је, како се сумња, о припадницима организоване криминалне групе развијене мреже на подручју Коста дел Сол, Кампа де Гибралтар и Леванта, а већина њих одраније има богате полицијске досијее и терете се за језив злочин - отмицу и мучење мушкарца.

Стефани: "Партнер не жели да уђем у ријалити"

Подсјетимо, Стефани је крила од медија да се удала за изабраника, а рекла је да се он противи њеном уласку у Елиту.

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"Одлично сам, добила сам позив за Елиту 10, то сам за сада одбила, али видјећемо можда уђем накнадно. Понуда је била одлична, али договор са вјереником је био да не уђем, он је против тога, али надам се да ће попустити. Син је одлично, са Костом проводим сваки дан. Са Муњом немам контакт нити ћу га имати. Не дозвољавам да виђа дијете, тако ће бити. Муња нема избора, мјесецима није питао за сина, није помагао финансијски и прихватио је моју одлуку да га не виђа. Он је за мене тотални странац", рекла је и додала:

"Не радим, добро сам се удала, уживам са њим. Мој вјереник има дијете, ту смо се одлично нашли. Он је супер прихватио мог сина, супер се слажу".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кућа страве

Шпанија

хапшење

Стефани Грујић

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