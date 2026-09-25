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Топола убила старца, ухапшен његов пријатељ

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25.09.2026 15:14

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Трагедија се догодила у атару села Ораовица код Радовиша, гдје је 77-годишњи мушкарац страдао након што га је током сјече тополе погодила грана.

Како је саопштено из полиције, 24. септембра око 12.30 часова полицијски службеници СВР Струмица - ОВР Радовиш ухапсили су 73-годишњег Т. Б. из Радовиша.

Према пријави, Т. Б. је око 10.30 часова на њиви у атару села Ораовица моторном тестером сјекао тополу. Након што је дрво пало, једна грана погодила је 77-годишњег Н. Т. из Радовиша, који се у том тренутку налазио на њиви заједно са њим.

Мушкарац је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста. Смрт је констатовао љекар Хитне медицинске помоћи из Радовиша.

По налогу јавног тужиоца, тијело страдалог послато је на обдукцију, преноси Курир.мк.

Увиђај на мјесту несреће обавила је екипа СВР Струмица - ОВР Радовиш, док полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја.

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Тагови :

Дрво

страдао мушкарац

трагедија

сјеча стабала

Црна хроника

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