Топола убила старца, ухапшен његов пријатељ

Аутор:АТВ редакција
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Трагедија се догодила у атару села Ораовица код Радовиша, гдје је 77-годишњи мушкарац страдао након што га је током сјече тополе погодила грана.
Како је саопштено из полиције, 24. септембра око 12.30 часова полицијски службеници СВР Струмица - ОВР Радовиш ухапсили су 73-годишњег Т. Б. из Радовиша.
Према пријави, Т. Б. је око 10.30 часова на њиви у атару села Ораовица моторном тестером сјекао тополу. Након што је дрво пало, једна грана погодила је 77-годишњег Н. Т. из Радовиша, који се у том тренутку налазио на њиви заједно са њим.
Мушкарац је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста. Смрт је констатовао љекар Хитне медицинске помоћи из Радовиша.
По налогу јавног тужиоца, тијело страдалог послато је на обдукцију, преноси Курир.мк.
Увиђај на мјесту несреће обавила је екипа СВР Струмица - ОВР Радовиш, док полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја.
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