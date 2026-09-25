Бањалучанин преварио фирму за 5.000 КМ, па их ”опрао”

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је С.С. из тога града због сумње да је преварио једну фирму за 5.000 КМ.
У ПУ Бањалука наводе да је С.С. ухапшен у сарадњи са Одјељењем за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске због сумње да је починио кривично дјело превара и прање новца.
”Наведени се сумњичи да је у јуну 2026. године, у намјери прибављања противправне имовинске користи, довео у заблуду правно лице из Бањалуке те га лажним приказивањем чињеница навео да путем апликације мобилног банкарства изврши уплату од 5.000 КМ на његов рачун, а потом је наведени новац задржао и са истим располагало у платном промету”, саопштила је ПУ Бањалука.
По наредби Основног суда у Бањалуци извршени су претреси куће, помоћних објеката и других покретних ствари које користи осумњичени и том приликом су пронађени и одузети предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.
”Након комплетирања и документовања предмета С. С. биће достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву Бањалука”, наводе у полицији.
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