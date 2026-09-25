Logo

Бањалучанин преварио фирму за 5.000 КМ, па их ”опрао”

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 15:06

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је С.С. из тога града због сумње да је преварио једну фирму за 5.000 КМ.

У ПУ Бањалука наводе да је С.С. ухапшен у сарадњи са Одјељењем за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске због сумње да је починио кривично дјело превара и прање новца.

”Наведени се сумњичи да је у јуну 2026. године, у намјери прибављања противправне имовинске користи, довео у заблуду правно лице из Бањалуке те га лажним приказивањем чињеница навео да путем апликације мобилног банкарства изврши уплату од 5.000 КМ на његов рачун, а потом је наведени новац задржао и са истим располагало у платном промету”, саопштила је ПУ Бањалука.

По наредби Основног суда у Бањалуци извршени су претреси куће, помоћних објеката и других покретних ствари које користи осумњичени и том приликом су пронађени и одузети предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.

”Након комплетирања и документовања предмета С. С. биће достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву Бањалука”, наводе у полицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

прање новца

Бањалука

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Акција Транспортер

Хроника

Предмет ”Транспортер”: Цвијетић осуђен на годину, Дукић на 10 година затвора

1 ч

0
Трагедија у БиХ: Агресивни бик насмрт избо власника, фармер подлегао тешким повредама пред кућом

Хроника

Трагедија у БиХ: Агресивни бик насмрт избо власника, фармер подлегао тешким повредама пред кућом

2 ч

0
жута трака, увиђај, полиција

Хроника

Шокантно: Прекопала туђе гробове због изградње викендице!

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Прекопавао и помјерао гробове без одобрења чланова породице умрлих

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

31

Промјене у плаћању картицама у БиХ

15

30

Неочекивани благослов стиже за 2 знака: Отвара им се непресушни извор новца

15

25

Два земљотреса у Српској, један код Бањалуке

15

21

Бранио мајку, па убио старца: Тужилаштво тражи притвор за дјечака

15

15

Премијер Канаде признао: Спремали смо се за могуће наређење Трампа за напад на нас

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима