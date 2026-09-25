Из машине украдено 100 литара горива и два акумулатора

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Какњу трага за особом која је из радне машине фирме “Водоком” украла 100 литара горива и два акумулатора.
Крађа је пријављена јуче ујутро, након што је утврђено да је радна машина у мјесту Буковица била мета непознатог починиоца.
Случај је Полицијској станици Какањ око 8:35 сати пријавио А.Н. из Какња, запосленик фирме “Водоком”.
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Према пријави, из радне машине у власништву ове фирме украдено је 100 литара погонског горива и два акумулатора.
Полицијски службеници обавили су увиђај на мјесту догађаја.
Случај је оквалификован као тешка крађа, а полиција наставља рад на проналаску починиоца и документовању кривичног дјела.
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