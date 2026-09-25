Промијенили сте презиме у пасошу, али не у визи: Могу ли вас вратити са границе?

Аутор:АТВ редакција
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Промјена презимена након развода или повратка на дјевојачко презиме може створити озбиљну недоумицу пред путовање: нови пасош гласи на једно презиме, док је важећа виза издата на раније, брачно презиме.
Најкраћи одговор је да овакву ситуацију не треба игнорисати. Различита презимена у пасошу и на визи могу довести до додатних провјера, проблема приликом укрцавања на авион, па у појединим случајевима и до одбијања путовања. Тачан поступак зависи од државе која је издала визу и од врсте визе.
Ако је ријеч о Шенген визи, подаци на визној наљепници нису случајни. Прописи ЕУ предвиђају да се на визи наводе име и презиме носиоца онако како су наведени у путној исправи, као и број пасоша уз који је виза издата.
То значи да издавање новог пасоша не мијења аутоматски податке на већ издатој визи.
Постоји важна разлика између обичне замјене пасоша због истека рока и промјене идентификационих података. На примјер, холандске власти службено наводе да особа која има важећу Шенген визу у истеклом пасошу може путовати носећи и нови важећи пасош и стари пасош у којем се налази неоштећена виза. Истовремено наглашавају да је виза везана управо за путну исправу уз коју је издата.
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Међутим, када је у новом пасошу промијењено и презиме, ситуација је осјетљивија јер документи више не садрже потпуно исте податке.
У случају из питања, сестра је раније користила брачно презиме, док сада у новом пасошу поново има дјевојачко презиме. Виза, међутим, још гласи на брачно презиме.
Документ којим се доказује промјена презимена свакако је веома важан. То може бити вјенчани лист, правоснажно рјешење о разводу, извод из матичне књиге рођених или друга службена потврда из које је јасно да се ради о истој особи.
Такве документе би у овој ситуацији свакако требало понијети заједно с новим пасошем и старим пасошем у којем се налази виза, ако је ријеч о физичкој визној наљепници.
Ипак, сама потврда о промјени презимена не значи аутоматски да ће свака држава, авио-компанија или гранични орган прихватити стару визу.
Службене информације холандских власти, на примјер, упозоравају путнике да морају провјерити јесу ли подаци на визи тачни. Ако се виза не може користити, треба контактирати амбасаду која ју је издала. Власти такође упозоравају да проблем с подацима на визи може завршити тиме да авио-компанија не дозволи укрцавање или да путник буде одбијен на граници.
Ситуација је још важнија ако се ради о националној дуготрајној визи Д, на примјер за рад, студирање, спајање породице или дужи боравак.
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Словенија, на примјер, наводи да се с визом Д улази у земљу заједно с важећом путном исправом, а таква виза представља одобрење за улазак и боравак у трајању од најмање 90 дана до највише годину дана.
Управо због тога, када се након издавања визе промијени презиме и добије нови пасош, најсигурније је прије пута контактирати амбасаду или конзулат државе која је визу издала и добити писану потврду да се с постојећом визом може путовати или упутство за њену замјену.
Фотографија, датум рођења и остали подаци могу показивати да се ради о истој особи, али гранична контрола не провјерава само фотографију.
У европском Визном информационом систему евидентирају се, између осталог, презиме, име, датум рођења те врста и број путне исправе.
Због тога потпуно различито презиме и нови број пасоша могу захтијевати додатно објашњење.
Треба имати на уму и да сама виза не гарантује безусловно право уласка. Шенгенски Визни законик изричито наводи да само посједовање важеће визе не даје аутоматско право уласка, јер се коначни услови провјеравају на граници.
У случају попут овог из питања, најразумније је не кренути на пут само с новим пасошем на дјевојачко презиме и визом на брачно презиме уз претпоставку да неће бити проблема.
Потребно је контактирати амбасаду или конзулат државе која је издала визу и навести број визе, стари и нови број пасоша те објаснити да је након издавања визе дошло до промјене презимена.
Ако амбасада потврди да постојећа виза остаје прихватљива, на пут треба понијети нови пасош, стари пасош с визом и оригинал или одговарајућу службену потврду која повезује старо и ново презиме.
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Ако дипломатско представништво тражи нову визу или пренос визе на нови документ, то би требало ријешити прије одласка на границу.
Дакле, различито презиме на пасошу и визи не значи у сваком случају аутоматско враћање с границе, али представља стваран ризик који треба ријешити прије путовања. Посебно код радних и дугорочних виза није препоручљиво ослањати се само на документ о промјени презимена - коначну потврду треба да да држава која је визу издала, преноси ГПМаљевац.
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