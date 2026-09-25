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Понос Српске и Србије: Сара Ћирковић одбранила злато

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25.09.2026 17:03

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Фото: Srna

Боксерка из Братунца Сара Ћирковић одбранила је титулу првака Европе, пошто је данас на шампионату у Софији у финалу категорије до 54 килограма савладала Пиле Каиво Оје из Финске.

Ћирковићева је тако други пут узастопно постала европска шампионка, након што је прије двије године у Београду освојила златну медаљу.

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Ћирковићева је тријумфом у Софији наставила успјешан наступ на европским првенствима и потврдила титулу освојену на шампионату у Београду.

Касније данас, у категорији до 60 килограма за титулу првака Европе бориће се Кристина Кулухова против Францускиње Стелин Гроси, док ће Растко Симић у финалу категорије до 80 килограма боксоваti против Чирава Ашалајева из Русије.

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Србија је укупно освојила четири медаље на шампионату у Софији, с обзиром на то да је Милена Матовић у категорији до 70 килограма освојила бронзу.

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Тагови :

Сара Ћирковић

бокс

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

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