Понос Српске и Србије: Сара Ћирковић одбранила злато

Аутор:АТВ редакција
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Боксерка из Братунца Сара Ћирковић одбранила је титулу првака Европе, пошто је данас на шампионату у Софији у финалу категорије до 54 килограма савладала Пиле Каиво Оје из Финске.
Ћирковићева је тако други пут узастопно постала европска шампионка, након што је прије двије године у Београду освојила златну медаљу.
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Ћирковићева је тријумфом у Софији наставила успјешан наступ на европским првенствима и потврдила титулу освојену на шампионату у Београду.
Касније данас, у категорији до 60 килограма за титулу првака Европе бориће се Кристина Кулухова против Францускиње Стелин Гроси, док ће Растко Симић у финалу категорије до 80 килограма боксоваti против Чирава Ашалајева из Русије.
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Србија је укупно освојила четири медаље на шампионату у Софији, с обзиром на то да је Милена Матовић у категорији до 70 килограма освојила бронзу.
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