Патријарх Порфирије свечано дочекан на Палама

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије стигао је на Пале гдје је свечано дочекан испред Храма Сабора Светог архангела Гаврила, који ће сутра освештати.
Српског патријарха је дочекао Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом у присуству великог броја вјерника.
Поводом доласка Његове светости служи се доксологија, а присутни су министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић, народни посланици Ацо Станишић, Дамјан Шкипина, припадници Оружаних снага, представници јавног, културном и политичког живота града Источно Сарајево и општине Пале.
Храм ће бити освештан сутра у 9.00 часова, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија, објављено је на сајту Митрополије дабробосанске.
Саборни храм, који својим положајем повезује духовни, академски и културни живот Пала, налази се у непосредној близини факултета Универзитета у Источном Сарајеву – Економског, Филозофског, Правног и Факултета за физичку културу.
Иницијатор подизања новог храма у Палама још током Одбрамбено-отаџбинског рата био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај који је препознао развојни потенцијал Пала, очекујући њихов убрзан туристички и демографски развој, али и имајући посебно у виду духовне потребе више хиљада студената, саопштено је раније из СПЦ.
Изградња храма Сабора Светога архангела Гаврила почела је 2008. године, а исте године је на празник Светих Јоакима и Ане, 22. септембра, блаженопочивши митрополит Николај освештао темеље. Богослужења се у храму врше од 2015. године, преноси Срна.
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