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Градоначелник Приједора најавио повећање стипендија

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25.09.2026 13:49

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Градоначелник Приједора најавио повећање стипендија

Град Приједор расписао је данас јавни конкурс за додјелу стипендија ученицима средњих школа за школску 2026/2027. годину.

Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је данас Срни да ће појединачни износи стипендија бити увећани, али да ће се накнадно прецизирати колико.

Град ће додијелити по 45 ученичких стипендија за дефицитарна занимања и за успјех у школи, а стипендије према социјалном статусу добиће сви кандидати који испуне услове.

Ученик може поднијети пријаву само за једну врсту стипендије.

Дефицитарна занимања за ученике средњих школа у школској 2026/2027. годину су агротехничар, геодетски техничар, електричар/електроинсталатер, аутоелектричар и бравар/заваривач.

Рок за подношење пријава је 15 дана.

Конкурс за студентске стипендије биће расписан накнадно.

У прошлој школској и академској години стипендије за студенте увећане су са 180 КМ на 200 КМ мјесечно, док су за ученике средњих школа остале као и претходне године 120 КМ.

У 2023. град је први пут од 2012. године повећао износе појединачних стипендија, и то са 70 на 100 КМ за ђаке и са 120 на 150 КМ за студенте. У 2024. години ученичке стипендије су повећане са 100 КМ на 120 КМ, а студентске са 150 КМ на 180 КМ, лани је било треће повећање студентских стипендија у претходне три године, а ове године биће и четврто.

У буџету града Приједора за 2026. годину планирано је 580.000 КМ за ученичке и студентске стипендије, а првим ребалансом та ставка увећана је на 640.000 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стипендије

Приједор

Слободан Јавор

студенти

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