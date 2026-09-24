Logo

Минић: Млади људи који се боре заслужују и имају ослонац у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 17:45

Коментари:

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је шесточлану породицу Трипковић у Осмацима и обећао исплату дијела рата за њихову породичну кућу која кошта 68 хиљада марака. Породица прима породичну накнаду и дјечији додатак, од којих отплаћују кућу коју су недавно купили.
Фото: РТРС

Млади људи који се боре и подижу породицу заслужују и имају ослонац у својој Републици Српској. Посебну пажњу дугујемо породицама са четворо и више дјеце, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Наша је обавеза да конкретним мјерама им олакшамо живот. Морамо задржати младе родитеље, циљ нам је да дјеца овдје расту", поручио је Минић.

Подсјећамо, Минић је данас посјетио шесточлану породицу Трипковић у Осмацима и обећао исплату дијела рата за њихову породичну кућу која кошта 68 хиљада марака. Породица прима породичну накнаду и дјечији додатак, од којих отплаћују кућу коју су недавно купили.

Дејан и Данијела Трипковић донедавно су са четворо дјеце живјели у једној просторији. Одлучили су да за три кћерке и сина купе кућу. Нису имали услове за кредитно задужење, јер је Дејан тек прије три мјесеца добио посао.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Међународни продор Српске гарантује њену стабилност

Породица Трипковић има једног школарца, осмогодишњег сина, који иде у други разред. Наредне године и млађа кћерка сједа у школске клупе. Помоћ стиже од Владе и општине Осмаци. Дио рата ускоро ће бити уплаћен.

У наредном периоду Влада Српске планира основати Фонд за градњу станова за младе брачне парове, самохране родитеље, али и за оне који немају услове за кредитно задужење, као породица Трипковић из Осмака.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Помоћ

Осмаци

кредит

Коментари (1)

Више из рубрике

предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Међународни продор Српске гарантује њену стабилност

2 ч

5
Милорад Додик у Шековићима

Република Српска

Додик: Побједа у Шековићима неизбјежна

2 ч

0
свијеће паљење свијећа црква

Република Српска

Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

3 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Сваки дио Српске интегрисати, без високог представника и отимања имовине

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Цвекла за зимницу: Бањалучанка која има милионе прегледа доноси савршен рецепт

19

40

"Уставни Суд бих руши Устав и ради по властитим правилима"

19

39

Ако сте ово купили у Пепку, одмах вратите: Представља опасност од гушења

19

30

Позната домаћа фабрика обуће пред гашењем: Некад су радили и за "Праду"

19

28

Хелез незаконито отјерао српске кадете из ОС БиХ: Стигле реакције из Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима