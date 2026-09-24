Минић: Млади људи који се боре заслужују и имају ослонац у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Млади људи који се боре и подижу породицу заслужују и имају ослонац у својој Републици Српској. Посебну пажњу дугујемо породицама са четворо и више дјеце, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Наша је обавеза да конкретним мјерама им олакшамо живот. Морамо задржати младе родитеље, циљ нам је да дјеца овдје расту", поручио је Минић.
Млади људи који се боре и подижу породицу заслужују и имају ослонац у својој Републици Српској. Посебну пажњу дугујемо породицама са четворо и више дјеце.— Саво Минић (@minic_savo) September 24, 2026
Наша је обавеза да конкретним мјерама им олакшамо живот.
Морамо задржати младе родитеље, циљ нам је да дјеца овдје расту. pic.twitter.com/nCgjehRyZK
Подсјећамо, Минић је данас посјетио шесточлану породицу Трипковић у Осмацима и обећао исплату дијела рата за њихову породичну кућу која кошта 68 хиљада марака. Породица прима породичну накнаду и дјечији додатак, од којих отплаћују кућу коју су недавно купили.
Дејан и Данијела Трипковић донедавно су са четворо дјеце живјели у једној просторији. Одлучили су да за три кћерке и сина купе кућу. Нису имали услове за кредитно задужење, јер је Дејан тек прије три мјесеца добио посао.
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Породица Трипковић има једног школарца, осмогодишњег сина, који иде у други разред. Наредне године и млађа кћерка сједа у школске клупе. Помоћ стиже од Владе и општине Осмаци. Дио рата ускоро ће бити уплаћен.
У наредном периоду Влада Српске планира основати Фонд за градњу станова за младе брачне парове, самохране родитеље, али и за оне који немају услове за кредитно задужење, као породица Трипковић из Осмака.
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