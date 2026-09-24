Додик: Међународни продор Српске гарантује њену стабилност

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да међународном продору Републике Српске значајно доприносе његове и посјете српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, што је гарант њене стабилности, те је за новембар најавио да ће боравити у Чикагу.
Додик је подсјетио да је Српска годинама и деценијама третирана као нешто лоше и недостојно, али да су успјели да се изборе да се та слика промијени.
Он је рекао да су позицију Српске објаснили пријатељима у Израелу и Руској Федерацији и да они данас знају за Републику Српску.
"Питајте Владимира Путина — он зна за Републику Српску. Можда не зна за неке друге земље, али за Српску зна. У Израелу је све било на највишем нивоу, а то је израз захвалности за братство и подршку коју међусобно пружамо једни другима", рекао је Додик новинарима у Шековићима.
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Додик: Побједа у Шековићима неизбјежна
Додик је напоменуо да је Цвијановићева најавила да ће за мјесец или мјесец и по дана након избора поново боравити у иностранству, а да ће он у новембру бити у Чикагу, гдје је Српска помогла завршетак изградње манастира.
"То је прилика да се тамо састанем са важним људима и остваримо сарадњу са тамошњим политичким заједницама и партијама", истакао је Додик.
Додик и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас су у Шековићима положили вијенце на споменик палим борцима и на споменик Милораду Миши Пелемишу, команданту 10. Диверзантског одреда ВРС.
(СРНА)
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