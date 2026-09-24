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ГрО СНСД Бањалука демантује БН телевизију: Нетачни и злонамјерни наводи

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24.09.2026 17:57

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ГрО СНСД Бањалука демантује БН телевизију: Нетачни и злонамјерни наводи
Фото: Printscreen/Facebook/SNSD Banjaluka

Настава у другој смјени у Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Бањалуци није одгођена због страначког скупа СНСД-а, како је то објавила БН телевизија на свом порталу, поручио је Горан Маричић, предсједник Градског одбора СНСД Бањалука.

"Настава у другој смјени почела је у 13.30 часова и завршила у 17.40 часова, а све другачије тврдње су неистините. Да је друга смјена уредно одржала наставу потврдило је и руководство Основне школе 'Иван Горан Ковачић'", поручили су у саопштењу.

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Навели су да злонамјерне и неистините тврдње БН телевизије заслужују сваку осуду.

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Тагови :

Горан Маричић

СНСД

деманти

Бањалука

Школа

ГрО СНСД

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