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Ада затрпана смећем: Контејнери пуни, отпад свуда около

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24.09.2026 09:04

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Ада смеће отпад контејнери
Фото: ATV

У близини изградње најмодернијег кружног тока у Бањалуци гомила се велика количина отпада, која би ускоро могла постати депонија, уколико не реагују надлежне службе.

Контејнери су претрпани, а смеће се гомила и око њих, па поједине локације више подсјећају на дивљу депонију него на уредан дио града, као што је то случај у бањалучком насељу Ада.

Отпад је разбацан по површинама око контејнера, док грађани указују да се проблем понавља и да надлежних служби нема на видику.

Становници Аде негодују због, како кажу, неодржавања комуналне хигијене, посебно јер се смеће не задржава само у контејнерима, већ се разноси и по околини.

Осим што нарушава изглед насеља, овакво стање, истичу грађани, представља и потенцијални хигијенски проблем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

насеље Ада

смеће

Депонија

Градска управа Бањалука

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