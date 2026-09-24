Ада затрпана смећем: Контејнери пуни, отпад свуда около

Аутор:АТВ редакција
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У близини изградње најмодернијег кружног тока у Бањалуци гомила се велика количина отпада, која би ускоро могла постати депонија, уколико не реагују надлежне службе.
Контејнери су претрпани, а смеће се гомила и око њих, па поједине локације више подсјећају на дивљу депонију него на уредан дио града, као што је то случај у бањалучком насељу Ада.
Отпад је разбацан по површинама око контејнера, док грађани указују да се проблем понавља и да надлежних служби нема на видику.
Становници Аде негодују због, како кажу, неодржавања комуналне хигијене, посебно јер се смеће не задржава само у контејнерима, већ се разноси и по околини.
Осим што нарушава изглед насеља, овакво стање, истичу грађани, представља и потенцијални хигијенски проблем.
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