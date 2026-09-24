"Иран Европе – Откривена тајна Сарајева": Филм Бориса Малагурског о улози Техеран у рату у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Демократе су подржавале босанске муслимане у борби против Срба, а подршка Ирана је почела много раније, наводи се у новом документарном филму Бориса Малагурског "Иран Европе – Откривена тајна Сарајева" (The Iran of Europe - Sarajevo's Secret Exposed).
"Авиони из Ирана слијеће у Хрватску. Противтенковске ракете, муниција и експлозив... са љубављу из Ирана. Као исплату да дозволи транзит и крши УН ембарго, Хрватска задржава 30 одсто оружја, а остало шаље муслиманима. Клинтонова администрација је знала да Иран наоружава босанске муслимане", наводи се на почетку филма, а онда сам бивши амерички предсједник говори о Ирану као спонзору тероризма.
"Иран и Либије су двије најопасније државе које подржавају тероризам у свијету", рекао је Клинтон у једном од својих обраћања.
"Тај исти Иран. Ипак, Клинтон је дао босанским муслиманима зелено свијетло да избјегавају ембарго. Од маја 1994. авиони су слијетали редовно и пошиљке су стизале без ометања. Демократе су подржавале муслимане у борби против Срба, али подршка Иран је почела много раније", наводи се на почетку филма.
У видеу испод можете погледати комплетан филм:
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