Трамп: Не желим да стављам своје име на "Фордов театар"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп негирао је писање америчких медија да разматра могућност да стави своје име на чувени "Фордов театар" у Вашингтону, у којем је убијен бивши амерички предсједник Абрахам Линколн.
"Прича да Бијела кућа или ја желимо да ставимо моје име на `Фордов театар` у Вашингтону, у којем је убијен Абрахам Линколн, је смијешна лаж. То је лажна вијест. Ко би желио да његово име носи тако трагично мјесто?", упитао је Трамп на у објави на мрежи "Трут сошл".
Он је оптужио демократе да "пате од озбиљног синдрома поремећености због Трампа" и назвао их "дегенерицима и губитницима", који измишљају лажи једну за другом.
"Та подвала у вези са `Фордовим театром` је још једна од њихових бескрајних, злобних лажи, којима покушавају да дискредитују и понижавају", додао је Трамп, преноси Срна.
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