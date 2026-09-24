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Трамп: Не желим да стављам своје име на "Фордов театар"

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24.09.2026 10:10

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Предсједник САД Доналд Трамп негирао је писање америчких медија да разматра могућност да стави своје име на чувени "Фордов театар" у Вашингтону, у којем је убијен бивши амерички предсједник Абрахам Линколн.

"Прича да Бијела кућа или ја желимо да ставимо моје име на `Фордов театар` у Вашингтону, у којем је убијен Абрахам Линколн, је смијешна лаж. То је лажна вијест. Ко би желио да његово име носи тако трагично мјесто?", упитао је Трамп на у објави на мрежи "Трут сошл".

Он је оптужио демократе да "пате од озбиљног синдрома поремећености због Трампа" и назвао их "дегенерицима и губитницима", који измишљају лажи једну за другом.

"Та подвала у вези са `Фордовим театром` је још једна од њихових бескрајних, злобних лажи, којима покушавају да дискредитују и понижавају", додао је Трамп, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Фордов театар

Вашингтон

Трут сошл

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