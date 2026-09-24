Зел: И Српска је стратешки партнер са којим треба појачати сарадњу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел написао је да је и Република Српска, као и Србија, стратешки партнер са којим треба продубити сарадњу, коментаришући објаву америчког државног секретара Марка Рубија у вези са јачањем сарадње САД са Србијом.
"Према мом мишљењу, што се односи на Србију, односи се и на Републику Српску", написао је Зел на Иксу, подијеливши Рубиову објаву у којој указује на намјере америчке администрације да продуби сарадњу САД и Србије.
What goes for Serbia goes equally for Republika Srpska IMO. https://t.co/GvmEA0rHH0— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) September 23, 2026
Рубио је изјавио јуче да се нада да ће ускоро посјетити Србију и да ће се стратешко партнерство двије земље продубити.
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