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Зел: И Српска је стратешки партнер са којим треба појачати сарадњу

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24.09.2026 11:15

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Зел: И Српска је стратешки партнер са којим треба појачати сарадњу
Фото: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел написао је да је и Република Српска, као и Србија, стратешки партнер са којим треба продубити сарадњу, коментаришући објаву америчког државног секретара Марка Рубија у вези са јачањем сарадње САД са Србијом.

"Према мом мишљењу, што се односи на Србију, односи се и на Републику Српску", написао је Зел на Иксу, подијеливши Рубиову објаву у којој указује на намјере америчке администрације да продуби сарадњу САД и Србије.

Рубио је изјавио јуче да се нада да ће ускоро посјетити Србију и да ће се стратешко партнерство двије земље продубити.

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Тагови :

Марко Рубио

Марк Зел

Република Српска

Србија

Сједињене Америчке Државе

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