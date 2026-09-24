Стигао позив из Вашингтона: Да ли ће Путин ићи у Мајами

Аутор:АТВ редакција
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Русија је захвална предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу на позиву Владимира Путина на самит Г20 у Мајамију, али још увијек није донесена никаква одлука у вези са путовањем, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„Заиста гледамо на овај љубазни позив са захвалношћу. Цијенимо га“, рекао је Песков новинарима.
Портпарол Кремља је нагласио да ће позив бити размотрен, а затим ће бити донесена одлука.
Русија ће у сваком случају учествовати на догађајима Г20, додао је Песков.
Сједињене Америчке Државе су позвале руског предсједника Владимира Путина на самит Г20 у Мајамију у децембру и надају се да ће пристати да присуствује, рекао је јуче државни секретар САД Марко Рубио.
Према ријечима америчког државног секретара, присуство руског лидера на самиту створиће прилику за разговор са предсједником САД Доналдом Трампом.
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