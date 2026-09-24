Јак земљотрес погодио Турску

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,1 степени по Рихтеровој скали погодио је источну Турску, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.
Потрес се догодио јутрос око 9.00 часова по локалном времену, 29 километара од мјеста Шанлијурф.
Епицентар је био на дубини од 10 километара.
Према подацима ЕМСЦ-а, подрхтавање тла осјетило се у неколико провинција, укључујући Дијарбакир, Адијаман и Шанлијурфу, при чему је најјачи интензитет пријављен у Дијарбакиру.
Земљотрес се осјетио и у Сирији и Ираку, преноси Срна.
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