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Јак земљотрес погодио Турску

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24.09.2026 10:13

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес магнитуде 5,1 степени по Рихтеровој скали погодио је источну Турску, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.

Потрес се догодио јутрос око 9.00 часова по локалном времену, 29 километара од мјеста Шанлијурф.

Епицентар је био на дубини од 10 километара.

Према подацима ЕМСЦ-а, подрхтавање тла осјетило се у неколико провинција, укључујући Дијарбакир, Адијаман и Шанлијурфу, при чему је најјачи интензитет пријављен у Дијарбакиру.

Земљотрес се осјетио и у Сирији и Ираку, преноси Срна.

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Тагови :

Турска

Земљотрес

Рихтерова скала

сеизмолошки центар

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