Саша Ковачевић открио да ли ће присуствовати порођају

Аутор:АТВ редакција
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Саша Ковачевић недавно је прошао кроз хируршку интервенцију, али га то није спријечило да се само три дана након операције појави пред публиком.
Пјевач је сада открио више детаља о захвату, али и говорио о принови коју са супругом Зораном Тасовац с нестрпљењем очекује.
Ковачевић је објаснио да је операција била на стопалу, односно на прсту који је, како каже, искривио прије много година. Захват је био нешто захтјевнији и трајао је два и по сата.
- То је била операција стопала и прста који сам искривио давних година. Мало је била захтјевнија операција, трајала је два и по сата. Два дана нисам могао да прислоним ногу, трећи дан сам пјевао, не знам како, вјероватно су лијекови против болова учинили своје - рекао је Саша.
Додао је да је након операције остао већи рез, као и неколико жица, због чега опоравак није био нимало једноставан. Како у својој земљи није пронашао стручњака који би обавио такав захват, одлучио је операцију урадити у Њемачкој, гдје му се термин поклопио и с наступом у Дизелдорфу.
Имам велики рез, неколико центиметара и неке жице. Тако да није свеједно. Овдје нисам нашао никога ко ради то, тако да сам у Њемачкој то урадио и то се погодило баш и кад сам имао заказан наступ за Диселдорф.
Саша је недавно дугогодишњу везу са Зораном Тасовац крунисао браком, а говорио је и о томе како се навикава на ношење бурме.
- Да ли је то неки прототип или неки балкански ген. Код нас је то на Балкану, као: "Јој, гдје ћу сад с овим прстеном", ја сам тип који воли да носи прстење, нисам - рекао је.
Ипак, истиче да бурму не доживљава као обичан комад накита, већ као симбол њихове везе и брака.
- Овај прстен не доживљавам као накит, ово је некако веза између моје жене и мене, која је крунисана браком и која некакву симболику има управо кроз овај прстен. Да ли ћу га носити кроз годину дана, ни сада не знам, сметало ми је у почетку, јер нисам навикао. Ја кад се вратим с наступа, скинем прстење, али овај не скидам - казао је Саша.
Брачни пар у новембру очекује сина, а пјевач је открио и како протичу припреме за долазак новог члана породице.
Каже да су дуго радили на томе да постану родитељи, али да му је цијела ситуација још увијек помало нестварна.
- Дуго смо радили на томе. Није сад да смо преко ноћи постали родитељи. Не знам још увијек какав је осјећај. Још увијек онако нестварно, да кажем. Сад се ја по цијели дан играм с њим, ако не буде гимнастичар, не знам шта ће бити - рекао је.
Ковачевић је открио и да он и супруга још нису донијели коначну одлуку о имену за сина.
- У припремама смо, имамо пар опција за име, али нисмо још донијели коначну одлуку - рекао је Саша Ковачевић за "Ексклузив".
Пар је, како је казао, већ одабрао приватну клинику у којој ће се обавити порођај, а Саша планира бити уз супругу у тим тренуцима.
- Желим да будем, и као подршка, али и да осјетим чари очинства од прве секунде кад стигне на свијет. Размишљали смо да нам буде баш близу. Не дај Боже, никад не знаш, контракције могу да крену прије порођаја. Логистички је овдје све много ближе. Вјерујем да ће све бити како треба - рекао је пјевач.
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