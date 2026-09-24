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Лоше вијести за Партизан пред старт Евролиге, повријеђен миљеник Гробара

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24.09.2026 12:00

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Лоше вијести за Партизан пред старт Евролиге, повријеђен миљеник Гробара
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана играју прву утакмицу Евролиге у петак од 20 часова и 45 минута против Олимпије Милано, а Ђоан Пењароја је добио веома лоше вијести.

Како преноси "Basketball Sphere“, Жофри Ловерњ неће бити у ротацији за поменуту утакмицу.

Ловерњ је имао двије добре утакмице у припремном периоду. Постигао је 15 поена против Фуенлабраде, док је са десет кошева учествовао у поразу од Хапоела Тел Авива. На турниру „Павлос Јанакопулос“ није играо због лакше повреде, али се сада испоставило да ће га повреда листа одвојити од паркета и против Италијана.

Партизан ће сада на позицијама центра и крилног центра имати сужен избор – Каваријус Хејса, Тоњија Џекирија, Дерека Вилиса и Николу Танасковића. На позицији ниског крила је такође незавидна ситуација, а највише се очекује од Ламара Стивенса.

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Тагови :

Жофри Ловерњ

КК Партизан

Евролига

кошарка

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