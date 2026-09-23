Игокеа спремна за нову сезону: Први испит против Широког Бријега у Лакташима

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее спремно дочекују почетак нове сезоне. Иза екипе тренера Ненада Стефановића је добар припремни период у којем су забиљежили учинак од шест побједа и два пораза. Први такмичарски изазов је већ у недјељу против Широког Бријега у првом колу АБА лиге.
Екипа Игокее је спој младости и искуства, а током љета пристигло је и доста нових играча. Од Американаца ту су плејмејкер Роман Пен и центар Џоел Армотрејдинг. Старосједилац је Нејт Пјер Луис. Ростер је склопљен на вријеме, а међу првима дрес Игоса задужио је Лазар Стефановић. Добру форму са припрема бивши студент престижног УЦЛА колеџа жели да пренесе на почетак сезоне.
Атмосфера у екипи је на највишем нивоу, а добром старту нада се и Александар Лазић.
Упоредо са АБА лигом крећу и обавезе у Лиги шампиона, као и Винлајн Баскет купу. Одбрана домаћег терена прилика је и да се ухвати добар залет на самом старту сезоне.
Игокеа ће прве четири утакмице одиграти на домаћем терену, а клупско руководство одлучило је да за дуеле против Широког, Слована и Борца у АБА лиги и Билбаа у ФИБА Лиги шампиона, улаз буде бесплатан. Меч против Широког на програму је у недјељу од 19 часова.
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