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Игокеа спремна за нову сезону: Први испит против Широког Бријега у Лакташима

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23.09.2026 21:23

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Лопта на терену КК Игокеа
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее спремно дочекују почетак нове сезоне. Иза екипе тренера Ненада Стефановића је добар припремни период у којем су забиљежили учинак од шест побједа и два пораза. Први такмичарски изазов је већ у недјељу против Широког Бријега у првом колу АБА лиге.

Екипа Игокее је спој младости и искуства, а током љета пристигло је и доста нових играча. Од Американаца ту су плејмејкер Роман Пен и центар Џоел Армотрејдинг. Старосједилац је Нејт Пјер Луис. Ростер је склопљен на вријеме, а међу првима дрес Игоса задужио је Лазар Стефановић. Добру форму са припрема бивши студент престижног УЦЛА колеџа жели да пренесе на почетак сезоне.

Атмосфера у екипи је на највишем нивоу, а добром старту нада се и Александар Лазић.

Упоредо са АБА лигом крећу и обавезе у Лиги шампиона, као и Винлајн Баскет купу. Одбрана домаћег терена прилика је и да се ухвати добар залет на самом старту сезоне.

Игокеа ће прве четири утакмице одиграти на домаћем терену, а клупско руководство одлучило је да за дуеле против Широког, Слована и Борца у АБА лиги и Билбаа у ФИБА Лиги шампиона, улаз буде бесплатан. Меч против Широког на програму је у недјељу од 19 часова.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

Лакташи

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