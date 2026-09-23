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Летови са аеродрома у Берлину обустављени због дрона

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23.09.2026 22:20

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Летови са аеродрома у Берлину вечерас су били суспендовани на 45 минута због дрона који је примјећен у близини, саопштила је полиција.

Дрон је примјећен око 20.00 часова због чега је контрола лета затворила сјеверну писту за полијетање и слијетање.

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Јужна писта затворена је око 20.20 часова чиме су летови у потпуности обустављени.

Обје писте отворене су око 21.05 часова.

Њемачка ДПА наводи да ниједан други аеродром у тој земљи у првој половини ове године није регистровао толики број дронова у својој близини као што је то случај са берлинским аеродромом "Бранденбург".

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Према подацима њемачке контроле лета, у првих шест мјесеци аеородромске службе "Бранденбурга" регистровале су 28 сличних инцидената. Један мање инцидент регистрован је на аеродрому у Франкфурту.

(Срна)

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Тагови :

Берлин

Њемачка

отказан лет

Аеродром

авион

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