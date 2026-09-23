Мајка и троје дјеце погинули у пожару

Аутор:АТВ редакција
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Мајка и троје дјеце страдали су у пожару породичне куће у уторак на тргу Стоун у Ботлу код Ливерпула.
Елиша Брабин (36) и њена дјеца Лео (16), Елис (8) и Пруденс (7) преминули су након што се ватра рано ујутро брзо проширила њиховом кућом.
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Тачан узрок пожара још се истражује.
Чланови породице одали су почаст страдалима и поручили да су схрвани те да ће се посљедице овог губитка "осјећати заувијек".
У саопштењу су навели да је "Елиша била предана и брижна мајка", а да су њихова "дивна дјеца, Лео, Елис и Пруденс, била неизмјерно вољена".
"Схрвани смо губитком Елише, Леа, Елиса и Пруденс", стоји у изјави.
"Елиша је била наша вољена кћерка, супруга, мајка, сестра, тета, нећака и сестрићка. Била је предана мајка која је живјела за своју дјецу. Они су били цијели њен свијет, а нама је значила све", додали су.
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У изјави се даље наводи: "Наша дивна дјеца, Лео, Елис и Пруденс, била су неизмјерно вољена и донијела су толико радости, среће и љубави у нашу породицу. Испунили су нам животе смијехом и драгоцјеним успоменама које ћемо заувијек чувати".
"Трагични губитак Елише и наше троје драгоцјене дјеце потпуно нас је сломио. Сви су нам одузети прерано. Губитак који проживљавамо је незамислив, а посљедице ће наша обитељ осјећати заувијек".
Породица је замолила за приватност док тугују.
"Жељели бисмо захвалити свима на љубазности, подршци и разумијевању", поручили су.
Почаст страдалима одале су и комшије те пријатељи. Рејчел, која је одрасла у близини страдале мајке, рекла је за ББЦ:
"Усрећивала је своју дјецу, све је радила за њих".
Додала је: "Били су вољени. Ово је стварно, стварно тужно".
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Након што је оставила цвијеће близу полицијске ограде око трга, изјавила је:
"Чак и да је нисам познавала, свеједно бих дошла одати почаст јер су мала дјеца изгубила животе, као и њихова мајка. Ово је разорило цијелу породицу".
Лоти Намбомбе, који се након пожара брине о породичном псу, рекао је:
"Ми смо заједница. Сломљени смо. Ово боли".
Намбомбе је покренуо интернетску страницу за прикупљање помоћи за породицу, на којој је до сриједе прикупљено више од 5000 фунти.
"Сви само желе некако помоћи, то је наша дужност као комшија и као заједнице", казао је.
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Намбомбе је испричао како су становници истрчали на улицу чим су чули вриштање након избијања пожара.
"Неки од људи овдје су прави хероји. Покушавали су утрчати унутра, донијети љестве или разбити прозоре како би извукли станаре. Људи су ризиковали властите животе покушавајући помоћи", рекао је.
Градоначелник ширег подручја Ливерпула Стив Ротерам у разговору за ББЦ Радио Мерсисајд коментарисао је ситуацију.
"У заједницама о којима говоримо постоји снажна повезаност, посебно у Ботлу и сличним мјестима, то је врло, врло снажан идентитет. Сигуран сам да ће заједница учинити све што може како би помогла остатку породице", изјавио је.
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