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Рањен син израелског амбасадора у Вашингтону

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23.09.2026 21:34

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Нерија Лајтер, син амбасадора Израела у САД, тешко је повријеђен у нападу аутомобилом на контролном пункту на Западној обали, док је нападач убијен.

Резервиста израелске војске Нерија Лајтер, син израелског амбасадора у Вашингтону Јехијела Лајтера, тешко је повријеђен данас у нападу аутомобилом на контролном пункту Макабим, западно од Рамале на окупираној Западној обали, објавили су израелски медији, док је нападач убијен на лицу мјеста

"Нерији је потребно чудо. Вјерујем у снагу молитве и верујем да се, када се народ Израела уједини, догађају чуда - навео је израелски амбасадор у Вашингтону Јехијел Лајтер у објави на друштвеним мрежама додајући да се љекари "боре за живот Нерије".

Додао је да је његов син од 7. октобра 2023. године служио стотине дана као резервиста на више фронтова.

Израелска полиција саопштила је да је нападач аутомобилом кренуо према полицијском возилу на контролном пункту на путу 443 и ударио припадника снага безбједности који се налазио у возилу.

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Израелска војска навела је да су њени припадници на лицу мјеста убили нападача, идентификованог као 29-годишњи Махмуд Мухамед Сулејман из оближњег села.

Нериа Лајтер је син израелског амбасадора у Вашингтону, који је на ту функцију ступио у јануару 2025. године.

Његов старији син Моше Једидја Лајтер, мајор израелске војске, погинуо је у борбама у Појасу Газе у новембру 2023. године.

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Тагови :

Нерија Лајтер

рањавање

Израел

Вашингтон

амбасадор

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