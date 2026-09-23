Рањен син израелског амбасадора у Вашингтону

Аутор:АТВ редакција
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Нерија Лајтер, син амбасадора Израела у САД, тешко је повријеђен у нападу аутомобилом на контролном пункту на Западној обали, док је нападач убијен.
Резервиста израелске војске Нерија Лајтер, син израелског амбасадора у Вашингтону Јехијела Лајтера, тешко је повријеђен данас у нападу аутомобилом на контролном пункту Макабим, западно од Рамале на окупираној Западној обали, објавили су израелски медији, док је нападач убијен на лицу мјеста
"Нерији је потребно чудо. Вјерујем у снагу молитве и верујем да се, када се народ Израела уједини, догађају чуда - навео је израелски амбасадор у Вашингтону Јехијел Лајтер у објави на друштвеним мрежама додајући да се љекари "боре за живот Нерије".
Додао је да је његов син од 7. октобра 2023. године служио стотине дана као резервиста на више фронтова.
Израелска полиција саопштила је да је нападач аутомобилом кренуо према полицијском возилу на контролном пункту на путу 443 и ударио припадника снага безбједности који се налазио у возилу.
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Израелска војска навела је да су њени припадници на лицу мјеста убили нападача, идентификованог као 29-годишњи Махмуд Мухамед Сулејман из оближњег села.
Нериа Лајтер је син израелског амбасадора у Вашингтону, који је на ту функцију ступио у јануару 2025. године.
Његов старији син Моше Једидја Лајтер, мајор израелске војске, погинуо је у борбама у Појасу Газе у новембру 2023. године.
BREAKING: Neria Leiter, son of Israel’s ambassador to the United States, was critically injured in a car-ramming attack near Beit Horon today.— The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) September 23, 2026
Leiter was seriously wounded and is receiving treatment at a hospital in Jerusalem.
The attacker was reportedly shot and killed at the… pic.twitter.com/IodjsqMqMz
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