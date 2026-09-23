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Борбени авион се срушио крај базе, снимак обилази свијет

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23.09.2026 18:33

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Срушио се авион РАФ-а
Фото: Screenshot / X

Британски војни авион "Хок Т2" срушио се у сриједу, 23. септембра, недалеко од базе Краљевског ратног ваздухопловства РАФ Вели у Сјеверном Велсу.

Оба члана посаде успјела су да се катапултирају прије удара у земљу, док су на мјесто несреће одмах упућене хитне и спасилачке екипе.

Драма се одиграла убрзо након полијетања са базе РАФ Вели на острву Англси.

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Према наводима британских медија, свједоци су примијетили проблеме са авионом недуго након што се одвојио од писте, а затим су се појавили пламен и дим.

Убрзо потом летјелица се срушила у околини базе.

Два падобрана појавила се изнад мјеста несреће

На снимцима са лица мјеста виде се два падобрана, што указује да су оба члана посаде успјела да напусте авион прије него што је ударио у земљу.

Према досадашњим информацијама, пилоти нису задобили повреде опасне по живот, мада су поједини британски медији навели да су обојица повријеђена.

Званичне информације о њиховом здравственом стању још нису комплетиране.

На терен су одмах упућене спасилачке екипе, као и ваздушна амбуланта.

РАФ Вели главни центар за обуку

База РАФ Вели представља један од кључних центара за обуку британских војних пилота.

"Хок Т2" је двосједни млазни авион који се користи за напредну обуку, укључујући припрему пилота за савремене борбене авионе попут "Јурофајтер тајфуна".

Летјелица је опремљена напредном авиоником и системима који током обуке симулирају рад радара и других борбених система.

Узрок пада још мистерија

Британско Министарство одбране потврдило је да је упознато са инцидентом, док ће узрок несреће бити предмет истраге.

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За сада нема индиција да је авион пао као посљедица непријатељског дејства.

Све доступне информације указују да је ријеч о авионској несрећи која се догодила непосредно након полијетања.

Поједини британски медији вредност једног "Хок Т2" процјењују на око 16 милиона фунти, али тај износ представља медијску процјену, а не потврђену цијену конкретног авиона који је пао.

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Тагови :

пад авиона

Срушио се авион

Велика Британија

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