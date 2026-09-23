Борбени авион се срушио крај базе, снимак обилази свијет

Аутор:АТВ редакција
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Британски војни авион "Хок Т2" срушио се у сриједу, 23. септембра, недалеко од базе Краљевског ратног ваздухопловства РАФ Вели у Сјеверном Велсу.
Оба члана посаде успјела су да се катапултирају прије удара у земљу, док су на мјесто несреће одмах упућене хитне и спасилачке екипе.
Драма се одиграла убрзо након полијетања са базе РАФ Вели на острву Англси.
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Према наводима британских медија, свједоци су примијетили проблеме са авионом недуго након што се одвојио од писте, а затим су се појавили пламен и дим.
Убрзо потом летјелица се срушила у околини базе.
На снимцима са лица мјеста виде се два падобрана, што указује да су оба члана посаде успјела да напусте авион прије него што је ударио у земљу.
Према досадашњим информацијама, пилоти нису задобили повреде опасне по живот, мада су поједини британски медији навели да су обојица повријеђена.
🚨An RAF Hawk T2 training jet reportedly crashed shortly after takeoff from RAF Valley in Anglesey, Wales.— Aviation Reporter (@TripppleSeven7) September 23, 2026
This footage shows the aircraft pitching up before going down, with both crew members ejecting and parachuting safely away from the jet. pic.twitter.com/FBfw9YeyoB
Званичне информације о њиховом здравственом стању још нису комплетиране.
На терен су одмах упућене спасилачке екипе, као и ваздушна амбуланта.
База РАФ Вели представља један од кључних центара за обуку британских војних пилота.
"Хок Т2" је двосједни млазни авион који се користи за напредну обуку, укључујући припрему пилота за савремене борбене авионе попут "Јурофајтер тајфуна".
Летјелица је опремљена напредном авиоником и системима који током обуке симулирају рад радара и других борбених система.
Британско Министарство одбране потврдило је да је упознато са инцидентом, док ће узрок несреће бити предмет истраге.
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За сада нема индиција да је авион пао као посљедица непријатељског дејства.
Све доступне информације указују да је ријеч о авионској несрећи која се догодила непосредно након полијетања.
Поједини британски медији вредност једног "Хок Т2" процјењују на око 16 милиона фунти, али тај износ представља медијску процјену, а не потврђену цијену конкретног авиона који је пао.
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