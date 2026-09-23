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Страшна трагедија: Младић из БиХ погинуо на Јадранској магистрали

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23.09.2026 19:17

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Страшна трагедија: Младић из БиХ погинуо на Јадранској магистрали
Фото: АТВ

Столац се опрашта од Анте Марића, младића из Видовог Поља (Столац) који је погинуо у саобраћајној несрећи на Јадранској магистрали 21. септембра.

У судару су повријеђене још двије особе.

Према информацијама полиције које преноси портал "Столачки.ба", несрећа се догодила око 2:25 сати.

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Околности судара у објављеним информацијама нису наведене.

Вијест о смрти Анте Марића потресла је његову породицу, пријатеље и познанике.

Од њега се опраштају као од скромног и вриједног младића, искреног пријатеља који је био спреман помоћи другима.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

трагедија

Јадранска магистрала

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