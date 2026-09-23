Страшна трагедија: Младић из БиХ погинуо на Јадранској магистрали

Аутор:АТВ редакција
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Столац се опрашта од Анте Марића, младића из Видовог Поља (Столац) који је погинуо у саобраћајној несрећи на Јадранској магистрали 21. септембра.
У судару су повријеђене још двије особе.
Према информацијама полиције које преноси портал "Столачки.ба", несрећа се догодила око 2:25 сати.
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Околности судара у објављеним информацијама нису наведене.
Вијест о смрти Анте Марића потресла је његову породицу, пријатеље и познанике.
Од њега се опраштају као од скромног и вриједног младића, искреног пријатеља који је био спреман помоћи другима.
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