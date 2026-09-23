Logo

Ухапшен син Нусрета Мамића, СДП-овог носиоца листе за Парламент ФБиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 12:46

Коментари:

0
Ухапшен син Нусрета Мамића, СДП-овог носиоца листе за Парламент ФБиХ
Фото: Facebook

Друга особа ухапшена у оквиру истраге о корупцији на подручју Бановића и Живиница је Емир Мамић из Живиница.

Ријеч је о сину Нусрета Мамића, носиоца листе СДП-а за Парламент Федерације БиХ из Живиница, сазнаје Аваз.

Нусрет Мамић је иначе предузетник из Живиница и власник МАМИЋ д.о.о.

Раније смо објавили да је ухапшен полицајац из Бановића Елвис Салетовић због корупције, односно због примања мита.

Како је раније саопштено из МУП-а ТК, по наредби Општинског суда у Живиницама полиција је јутрос претресла објекте и возила на подручју Бановића и Живиница које користе Е. С. (1988) из Бановића, полицијски службеник ПУ Живинице, и Е. М. (1994) из Живиница, представник правне особе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нусрет Мамић

СДП

хапшење

Живинице

Коментари (0)

Прочитајте више

Акција Пантера

Хроника

У акцији Пантера пронађена илегална плантажа марихуане, ухапшене четири особе

6 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Регион

Бивши припадник ОВК ухапшен у Сјеверној Македонији

18 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пантера уловила Шишмиша: Пао стари познаник полиције

23 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Регион

Изашао из затвора након издржавања трогодишње казне, па одмах ухапшен

1 д

0

Више из рубрике

Кантонални суд Тузла

Хроника

Талетовић негирао кривицу за окрутно убиство и два покушаја убиства

4 ч

0
Хапшење у Билећи

Хроника

Вукоје оптужен за шверц 5,2 килограма марихуане

5 ч

0
Новац, плаћање

Хроника

Полицајац у Живиницама осумњичен за примање мита

5 ч

0
Акција Пантера

Хроника

У акцији Пантера пронађена илегална плантажа марихуане, ухапшене четири особе

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 23.09.2026.

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима