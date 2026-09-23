Ухапшен син Нусрета Мамића, СДП-овог носиоца листе за Парламент ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Друга особа ухапшена у оквиру истраге о корупцији на подручју Бановића и Живиница је Емир Мамић из Живиница.
Ријеч је о сину Нусрета Мамића, носиоца листе СДП-а за Парламент Федерације БиХ из Живиница, сазнаје Аваз.
Нусрет Мамић је иначе предузетник из Живиница и власник МАМИЋ д.о.о.
Раније смо објавили да је ухапшен полицајац из Бановића Елвис Салетовић због корупције, односно због примања мита.
Како је раније саопштено из МУП-а ТК, по наредби Општинског суда у Живиницама полиција је јутрос претресла објекте и возила на подручју Бановића и Живиница које користе Е. С. (1988) из Бановића, полицијски службеник ПУ Живинице, и Е. М. (1994) из Живиница, представник правне особе.
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