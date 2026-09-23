У акцији Пантера пронађена илегална плантажа марихуане, ухапшене четири особе

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру акције "Пантера" ухапшени су Самедин Фишић (45) из Коњица, Семир Дучић (40) из Сарајева, Иван Мајић (34) из Сиња и Јелена Хрибар Хаџић (43) из Тузле због сумње да су неовлаштено производили и продавали дрогу.
"На подручју Коњица, мјесто Борци, пронађена је плантажа са засадима опојне дроге канабис, гдје је заплијењено око 400 стабљика, као и цјелокупна логистичка опрема кориштена за илегалну производњу ове опојне дроге. У претресима објеката који осумњичени користе, пронађени су десеци различитих паковања, укупне тежине око 25 килограма материја које асоцирају на опојне дроге спид, хашиш и марихуана, више од 45 килограма масе која се користи за повећање укупне количине опојних дрога (тзв. миx маса), два пиштоља с припадајућом муницијом, око 70.000 КМ готовог новца у ЕУР, БАМ, УСД и ЦХФ валути, различита опрема намијењена технолошком процесу припреме и дистрибуције опојне дроге, те бројни други предмети тражени Наредбом и од значаја за истрагу", наводе из МУП-а Кантона Сарајево.
Наведени Самедин Фишић терети и за кривично дјело недозвољено држање оружја или експлозивних материја. Такође, одузето је и моторно возило Мерцедес Г, а осумњичени се налазе на криминалистичкој обради.
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