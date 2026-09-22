На граници ”пале” 4,5 тоне мандарина

Коментари:0
Гранична полиција БиХ и Фронтекс спријечили су незаконити унос 4,5 тоне мандарина из Хрватске у БиХ.
”Незаконит промет спријечен је приликом надзора границе на подручју општине Љубушки и контролом возила ”мерцедес”, хрватски регистарских ознака. Возилом је управљао држављанин БиХ и Хрватске који није посједовао документацију о поријеклу робе”, саопштила је Гранична полиција БиХ.
Додају да је возачу уручен прекршајни налог у складу са Законом о граничној контроли, док је предмет уступљен службеницима Тима за спречавање кријумчарења Управе за индиректно опорезивање БиХ на даље поступање.
БиХ
41 мин0
БиХ
6 ч12
БиХ
16 ч2
БиХ
16 ч15
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
39
14
33
14
25
Тренутно на програму