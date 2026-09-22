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На граници ”пале” 4,5 тоне мандарина

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22.09.2026 14:20

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Гранична полиција БиХ одузела мандарине
Фото: ГП БиХ

Гранична полиција БиХ и Фронтекс спријечили су незаконити унос 4,5 тоне мандарина из Хрватске у БиХ.

”Незаконит промет спријечен је приликом надзора границе на подручју општине Љубушки и контролом возила ”мерцедес”, хрватски регистарских ознака. Возилом је управљао држављанин БиХ и Хрватске који није посједовао документацију о поријеклу робе”, саопштила је Гранична полиција БиХ.

Додају да је возачу уручен прекршајни налог у складу са Законом о граничној контроли, док је предмет уступљен службеницима Тима за спречавање кријумчарења Управе за индиректно опорезивање БиХ на даље поступање.

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Тагови :

мандарине

Гранична полиција БиХ

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