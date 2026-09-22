Опозвани амбасадори Србије у шест земаља

Аутор:АТВ редакција
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Србија мијења дипломатске представнике у шест земаља. Предсједник Србије Александар Вучић донио је указе о опозиву шест амбасадора Србије у свијету, међу којима су амбасадори у Руској Федерацији и при Светој Столици у Ватикану, објављено је у Службеном гласнику, преноси Танјуг.
Како наводи, са дужности амбасадора у Руској Федерацији опозива се Момчило Бабић, док се са исте функције при Светој Столици у Ватикану опозива Сима Аврамовић.
Међу осталим дипломатским представницима опозивају се Драган Владисављевић са дужности амбасадора у Азербејџану, Иван Бауер са дужности амбасадора у Мароку, Александар Тасић са дужности амбасадора у Белгији и Ана Илић са дужности амбасадорке у Португалији.
Подсјетимо, Момчило Бабић био је амбасадор Србије у Русији од 2022. године, када је предао акредитиве замјенику министра спољних послова Русије Александру Грушку.
Сима Аврамовић, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, био је амбасадор Србије при Светој Столици од 2021. године.
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