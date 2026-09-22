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Опозвани амбасадори Србије у шест земаља

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22.09.2026 14:25

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Опозвани амбасадори Србије у шест земаља
Фото: Pixabay

Србија мијења дипломатске представнике у шест земаља. Предсједник Србије Александар Вучић донио је указе о опозиву шест амбасадора Србије у свијету, међу којима су амбасадори у Руској Федерацији и при Светој Столици у Ватикану, објављено је у Службеном гласнику, преноси Танјуг.

Како наводи, са дужности амбасадора у Руској Федерацији опозива се Момчило Бабић, док се са исте функције при Светој Столици у Ватикану опозива Сима Аврамовић.

Међу осталим дипломатским представницима опозивају се Драган Владисављевић са дужности амбасадора у Азербејџану, Иван Бауер са дужности амбасадора у Мароку, Александар Тасић са дужности амбасадора у Белгији и Ана Илић са дужности амбасадорке у Португалији.

Подсјетимо, Момчило Бабић био је амбасадор Србије у Русији од 2022. године, када је предао акредитиве замјенику министра спољних послова Русије Александру Грушку.

Сима Аврамовић, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, био је амбасадор Србије при Светој Столици од 2021. године.

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Тагови :

Влада Србије

амбасадор

Александар Вучић

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Опозвани амбасадори Србије у шест земаља

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