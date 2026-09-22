Изашао из затвора након издржавања трогодишње казне, па одмах ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Тридесетогодишњи држављанин Србије и Црне Горе, за којим су Србија и Грчка расписале међународне потјернице, ухапшен је данас по изласку из спушког затвора, гдје је био на издржавању трогодишње затворске казне.
Ријеч је о лицу чији су иницијали Б.Г. за којим Србија и Грчка трагају због поступака за више кривичних дјела, укључујући убиство, те за кривична дјела повезана са организованим криминалом, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
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Кривични поступак у Србији води се због криминалног удруживања и тешког убиства, а у Грчкој за формирање криминалне организације, саучесништво у убиству и кориштења фалсификованог документа.
Ухапшени ће, како се наводи, у законском року бити приведен судији за истрагу Вишег суда у Подгорици.
(Срна)
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