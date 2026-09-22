Logo

Изашао из затвора након издржавања трогодишње казне, па одмах ухапшен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 15:02

Коментари:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Тридесетогодишњи држављанин Србије и Црне Горе, за којим су Србија и Грчка расписале међународне потјернице, ухапшен је данас по изласку из спушког затвора, гдје је био на издржавању трогодишње затворске казне.

Ријеч је о лицу чији су иницијали Б.Г. за којим Србија и Грчка трагају због поступака за више кривичних дјела, укључујући убиство, те за кривична дјела повезана са организованим криминалом, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

полиција србија

Србија

Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу

Кривични поступак у Србији води се због криминалног удруживања и тешког убиства, а у Грчкој за формирање криминалне организације, саучесништво у убиству и кориштења фалсификованог документа.

Ухапшени ће, како се наводи, у законском року бити приведен судији за истрагу Вишег суда у Подгорици.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

хапшење

Међународна потјерница

Коментари (0)

Прочитајте више

Људи учествују у традиционалној костимираној паради на 191. фестивалу пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у недјељу, 20. септембра 2026.

Свијет

Колико зарађују конобари на Октоберфесту? Раде дуге смјене по 18 дана, а на послужавнику понесу и 30 килограма

3 ч

0
Гори интернет - испливале вреле фотке Арине Сабаленке

Сцена

Гори интернет - испливале вреле фотке Арине Сабаленке

3 ч

1
Опозвани амбасадори Србије у шест земаља

Србија

Опозвани амбасадори Србије у шест земаља

4 ч

0
Гранична полиција БиХ одузела мандарине

БиХ

На граници ”пале” 4,5 тоне мандарина

4 ч

0

Више из рубрике

Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.

Регион

Дјевојке ухапшене због вршњачког насиља: Снимале понижавање, па објавиле на друштвеним мрежама

23 ч

0
Волан управљач дио је управљачког система моторних возила који се користи за усмјеравање возила

Регион

Покушала да изађе са паркинга, па слупала шест аутомобила

23 ч

0
кречење зидова бијело креч боја

Регион

Човјеку за кречење дневног боравка тражили 1.500 евра: У цијену урачунали и покривање намјештаја

23 ч

0
Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

Регион

Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима