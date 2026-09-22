Борац и Слога добили ривале у другом колу ЕХФ Европа купа

Аутор:Јована Кецман
Коментари:0
Рукометаши Борца и Слоге добили су ривале у другом колу ЕХФ Европа купа. Бањалучане очекује двомеч са грчким ПАОК-ом, док ће Добојлије на мегдан азербејџанском Куру.
"ПАОК је изузетно атрактиван, али и веома захтјеван противник. Ријеч је о екипи која има квалитет и традицију у европским такмичењима. Ипак, у овај двомеч улазимо без страха и са јасним амбицијама. Најважније је да направимо детаљну анализу и екипу припремимо на најбољи могући начин, поручио је тренер Борца Мирко Микић.
Детаљна анализа и припрема главни је циљ и Слоге. Према ријечима тренера Миљана Станића, тренутно немају превише информација о противнику, али имају довољно времена да се спреме за први дуел.
"Оно што могу да кажем у овом тренутку јесте да је Премијер лига БиХ много квалитетнија од лиге Азербејџана. У том смислу сматрам да смо у благој предности. У наредним данима покушаћемо да дођемо до видео материјала, како бисмо се на најбољи начин припремили за те утакмице. У сваком случају, ја сам оптимиста", поручио је Станић.
Прве утакмице играју се 17. и 18. октобра. Реванши су планирани 24. и 25. октобра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
27
18
20
18
13
18
12
18
03
Тренутно на програму