Радника убила струја док је радио на фасади

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Радник који је данас изводио радове на фасади једне куће у Београду преминуо је од посљедица тешког струјног удара, сазнаје "Телеграф.рс".
Незванично, несрећа се догодила док се мушкарац налазио на скели и обављао радове на објекту. Усљед јаког струјног удара задобио је изузетно тешке повреде и у критичном стању је хитно превезен у болницу. Упркос напорима љекара и борби за његов живот, радник је убрзо по пријему подлегао повредама.
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О трагичном случају одмах су обавијештени полиција и надлежно тужилаштво. По налогу тужилаштва, тијело настрадалог радника упућено је на обдукцију како би се званично потврдио тачан узрок смрти.
Истрага која слиједи обухватиће увиђај полиције и инспекције рада како би се утврдило на који начин је дошло до контакта са електричним инсталацијама и да ли су на градилишту биле примијењене све законски прописане мјере безбједности и здравља на раду.
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