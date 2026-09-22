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Радника убила струја док је радио на фасади

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22.09.2026 15:57

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Радника убила струја док је радио на фасади
Фото: АТВ

Радник који је данас изводио радове на фасади једне куће у Београду преминуо је од посљедица тешког струјног удара, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, несрећа се догодила док се мушкарац налазио на скели и обављао радове на објекту. Усљед јаког струјног удара задобио је изузетно тешке повреде и у критичном стању је хитно превезен у болницу. Упркос напорима љекара и борби за његов живот, радник је убрзо по пријему подлегао повредама.

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О трагичном случају одмах су обавијештени полиција и надлежно тужилаштво. По налогу тужилаштва, тијело настрадалог радника упућено је на обдукцију како би се званично потврдио тачан узрок смрти.

Истрага која слиједи обухватиће увиђај полиције и инспекције рада како би се утврдило на који начин је дошло до контакта са електричним инсталацијама и да ли су на градилишту биле примијењене све законски прописане мјере безбједности и здравља на раду.

(Телеграф)

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Тагови :

Струја

електрична енергија

трагедија

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