Заказано суђење за убиство Данке Илић

Аутор:АТВ редакција
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У Вишем суду у Неготину 30. октобра почиње суђење Дејану Драгијевићу и Срђану Јанковићу, оптуженима за убиство Данке Илић (2), потврђено је у неготинском суду.
Како извор Курира појашњава, 30. октобра ће се одржати припремно рочиште, које је иначе затворено за јавност. На том рочишту би одбрана и тужилаштво требало да изнесу уводна излагања, предложе свједоке и доказе.
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Подсјетимо, суђење за убиство Данке Илић измјештено је из Вишег суда у Зајечару у Виши суд у Неготину из процедуралних разлога. Наиме, све судије из зајечарског суда, које је мјесно надлежно за овај случај, већ су поступале у овом предмету, тако да окривљенима практично није имао ко да суди.
Оптужницу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића подигло је Више јавно тужилаштво у Зајечару које их терети за тешко убиство, за које је запријећена доживотна казна затвора. Како тужилаштво сматра, Драгијевић и Јанковић, који су радили у борском "Водоводу" кобног дана су службеним аутомобилом ударили дјевојчицу, која је сама изашла на пут, потом су је унијели у возило, удавили је и тијело бацили на депонију.
Тијело дјетета никада није пронађено, а њих двојица су најприје признала кривицу, да би касније све негиграли.
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У овом случају био је окривљен и Радослав Драгијевић, отац Дејана Драгијевића, али је суд одбацио оптужбе против њега. Он се, подсјетимо, теретио за помоћ извршиоцу послије учињеног кривичног дјела и прикривање злочина.
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