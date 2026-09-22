Хорор у Приштини: Тројица мушкараца силовали жену

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Жена је пријавила да су је у суботу, 19. септембра, у вечерњим сатима у једном насељу у Приштини силовала тројица мушкараца, а снимак инцидента објављен је синоћ у тамошњим медијима.
Према информацијама које преносе приштински медији, језив напад и силовање се догодило на улици, а жена је навела да су је напала тројица мушкараца. Надлежни органи сада утврђују све околности догађаја и раде на расветљавању случаја.
Како наводе извори упознати са случајем, један од осумњичених наводно је одраније познат полицији. Према тим информацијама, против њега је раније било више пријава за силовање и друга слична кривична дјела.
Исти извори наводе и да је осумњичени наводно био под дејством наркотика у време инцидента, али за сада нема званичне потврде ових навода од надлежних органа.
Полиција и тужилаштво настављају рад на случају, а истрага би требало да утврди шта се тачно догодило, као и ко је све учествовао у инциденту, пише Индекс онлајн.
(Телеграф)
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