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Мушкарац (60) годинама дрогирао и силовао супругу

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14.09.2026 22:29

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Британац из сјеверне Енглеске признао је да је дрогирао и силовао своју жену у њиховом дому више од двије деценије.

Изјаснио се кривим непосредно прије почетка суђења на Крунском суду у Манчестеру. Мушкарац, који има преко 60 година на суду се изјаснио кривим по још 45 тачака оптужнице, након што је претходно признао 15 кривичних дјела.

Признао 21 силовање

Међу признатим злочинима су 21 тачка оптужнице за силовање, 15 тачака оптужнице за сексуални напад пенетрацијом, 11 тачака оптужнице за сексуални напад и једна тачка оптужнице за дјељење интимних слика без пристанка. Кривична дјела су почињена између 2004. и 2025. године. Такође је признао да је својој жени дао супстанце за омамљивање. Тужиоци тврде да је жена више пута силована и сексуално злостављана у сопственом дому док је била без свијести након што ју је муж дрогирао.

Оптужено је још десетак мушкараца

У истом случају, оптужено је још десет мушкараца старости између 28 и 74 године. Оптужени су за сексуални напад на жену између 2018. и 2025. године, укључујући силовање. Сви су негирали оптужбе.

„Наш фокус остаје на подршци жртви ове ужасне кампање злостављања током ове веома сложене истраге“, рекао је помоћник начелника полиције Великог Манчестера Рик Џексон. Додао је да жртва наставља да добија специјалистичку подршку. Суђење осталим оптуженима требало би да се одржи у истом суду и очекује се да ће трајати неколико мјесеци, преноси Индекс.

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Тагови :

Енглеска

Силовање

супруга

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