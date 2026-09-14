Мушкарац (60) годинама дрогирао и силовао супругу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Британац из сјеверне Енглеске признао је да је дрогирао и силовао своју жену у њиховом дому више од двије деценије.
Изјаснио се кривим непосредно прије почетка суђења на Крунском суду у Манчестеру. Мушкарац, који има преко 60 година на суду се изјаснио кривим по још 45 тачака оптужнице, након што је претходно признао 15 кривичних дјела.
Међу признатим злочинима су 21 тачка оптужнице за силовање, 15 тачака оптужнице за сексуални напад пенетрацијом, 11 тачака оптужнице за сексуални напад и једна тачка оптужнице за дјељење интимних слика без пристанка. Кривична дјела су почињена између 2004. и 2025. године. Такође је признао да је својој жени дао супстанце за омамљивање. Тужиоци тврде да је жена више пута силована и сексуално злостављана у сопственом дому док је била без свијести након што ју је муж дрогирао.
У истом случају, оптужено је још десет мушкараца старости између 28 и 74 године. Оптужени су за сексуални напад на жену између 2018. и 2025. године, укључујући силовање. Сви су негирали оптужбе.
A British man from Manchester pleads guilty to drugging and raping his wife for over 20 years. Another 12 British nationals are on trial for sexually assaulting her.
What kind of husband does that to his wife? …It’s horrific. https://t.co/cGeVMmaeDx— Zara Hussain (@zarahussain999) September 14, 2026
„Наш фокус остаје на подршци жртви ове ужасне кампање злостављања током ове веома сложене истраге“, рекао је помоћник начелника полиције Великог Манчестера Рик Џексон. Додао је да жртва наставља да добија специјалистичку подршку. Суђење осталим оптуженима требало би да се одржи у истом суду и очекује се да ће трајати неколико мјесеци, преноси Индекс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
56
22
52
22
51
22
47
Тренутно на програму