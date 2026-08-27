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Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:35

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Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости
Фото: Youtube / Pokój Zbrodni

Пољак Матеуш Ј., стар 35 година, осумњичен је да је 30-годишњу жену коју је упознао на сајту за упознавање, четири године држао заточену у штали, силовао и мучио, писао је британски „Телеграф“.

Њих двоје су се упознали преко интернета, а онда је 2019. године дјевојка отишла у посјету Матеушу у мало село у близини Глогова на западу Пољске.

Тужиоци су рекли да жртва није имала приступ струји, води, тоалету или хигијенским потрепштинама. Четири године је провела у штали у којој су некада биле животиње. Нико од комшија осумњиченог није ништа посумњао.

Жртва је испричала да ју је, ако не испуни његова сексуална очекивања, тукао, мучио и изгладњивао. Наводно се породила у оближњем мјесту Нова Сол, а он ју је натјерао да дијете да на усвајање.

„Нисам могла да кажем истину љекарима“

„Нисам могла да кажем истину љекарима. Бојала сам се, а он ми је пријетио да ће бити горе ако се жалим“, рекла је оштећена.

Током боравка у заточеништву је још неколико пута била хоспитализована због различитих дислокација и повреда. Када је поново била у болници, упозорила је љекаре, који су позвали полицију.

Матеуш Ј., познат као „пољски Фрицл“, након хапшења у августу 2024. године суочио се са оптужбама за које је по пољском закону запријећена максимална казна до 25 година затвора.

С обзиром на то да правосудни процеси за овако тешка кривична дјела (вишегодишње заточеништво, силовање са посебном суровошћу и физичко мучење) у Пољској трају веома дуго и подразумијевају опсежна психијатријска и форензичка вјештачења, он је по хапшењу задржан у строгом притвору.

Страни медији овог 35-годишњака називају „пољским Фрицлом“. Јозеф Фрицл је, подсјетимо, један од најозлоглашенијих аустријских криминалаца, који је своју кћерку држао 24 године у подруму испод куће. За то вријеме родила је седморо дјеце.

(Мондо)

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Тагови :

сексуално злостављање

Силовање

Пољска

насиље над женама

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