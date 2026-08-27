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Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:14

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Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Спасиоци у Непалу хеликоптерима трагају за преживјелима у бујичним поплавама. Међу несталима су држављани 33 земље. Највише их је из Индије, САД, Малезије, Украјине и Аустралије. Међу несталима је и држављанин Србије.

Чак 517 странаца из 33 земље налази се међу туристима који се воде као нестали у Непалу, након што су катастрофалне поплаве опустошиле ову хималајску земљу и кинески Тибет, саопштили су у четвртак званичници за туризам.

Број странаца који се воде као нестали у округу Ђиронг на Тибету износи 260, објавила је државна телевизија CCTV, али подаци о њиховим националностима још нису доступни.

Непал

Србија

Држављанин Србије међу несталима у смртоносној поплави у Непалу

Највећи број несталих је из сусједне Индије — 178, као и из САД — 65, саопштио је Туристички одбор Непала.

Најмање 55 држављана, чији је нестанак пријављен амбасади Малезије у Катмандуу, није било могуће контактирати, саопштило је у четвртак малезијско Министарство спољних послова. Туристички одбор Непала наводи да је број несталих 51.

Бујица у Непалу

У поплавама су нестала и 53 Украјинца, док број аустралијских држављана којима се изгубио траг износи 35. Раније у четвртак, аустралијска министарка спољних послова Пени Вонг изјавила је да влада сарађује са Непалом на проналажењу несталих држављана.

Послије катастрофе нестала су 33 британска држављана, као и 25 Канађана.

Као нестало води се и девет Јужнокорејаца који су радили у хидроелектрани, док је још 10 остало заробљено, саопштило је у сриједу Министарство спољних послова Јужне Кореје.

Нестало је и девет држављана Сингапура, најмање осам Немаца и осам Руса.

Изгубљен је контакт и са шест држављана Јужне Африке и шест Летонаца.

Амбасада Јапана у Непалу затражила је потрагу за пет држављана са којима није успјела да успостави контакт, изјавила је премијерка Санае Такаичи. Нестало је и најмање пет туриста са Новог Зеланда.

Од сриједе се као нестали воде и држављани Бјелорусије, Белгије, Бугарске, Финске, Француске, Мађарске, Ирске, Израела, Италије, Казахстана, Летоније, Литваније, Холандије, Филипина, Португала, Шпаније, Србије, Швајцарске и Шведске, наводи се у саопштењу Туристичког одбора Непала.

У сриједу је водена бујица захватила тешко приступачно планинско подручје којим пролазе бројни планинари и ходочасници на путу који повезује Ласу на Тибету са главним градом Непала, Катмандуом.

(РТС)

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Нестали

нестали туристи

погинули и нестали

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