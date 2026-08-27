Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

Аутор:АТВ редакција
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Спасиоци у Непалу хеликоптерима трагају за преживјелима у бујичним поплавама. Међу несталима су држављани 33 земље. Највише их је из Индије, САД, Малезије, Украјине и Аустралије. Међу несталима је и држављанин Србије.
Чак 517 странаца из 33 земље налази се међу туристима који се воде као нестали у Непалу, након што су катастрофалне поплаве опустошиле ову хималајску земљу и кинески Тибет, саопштили су у четвртак званичници за туризам.
Број странаца који се воде као нестали у округу Ђиронг на Тибету износи 260, објавила је државна телевизија CCTV, али подаци о њиховим националностима још нису доступни.
Србија
Држављанин Србије међу несталима у смртоносној поплави у Непалу
Највећи број несталих је из сусједне Индије — 178, као и из САД — 65, саопштио је Туристички одбор Непала.
Најмање 55 држављана, чији је нестанак пријављен амбасади Малезије у Катмандуу, није било могуће контактирати, саопштило је у четвртак малезијско Министарство спољних послова. Туристички одбор Непала наводи да је број несталих 51.
У поплавама су нестала и 53 Украјинца, док број аустралијских држављана којима се изгубио траг износи 35. Раније у четвртак, аустралијска министарка спољних послова Пени Вонг изјавила је да влада сарађује са Непалом на проналажењу несталих држављана.
Послије катастрофе нестала су 33 британска држављана, као и 25 Канађана.
Као нестало води се и девет Јужнокорејаца који су радили у хидроелектрани, док је још 10 остало заробљено, саопштило је у сриједу Министарство спољних послова Јужне Кореје.
Нестало је и девет држављана Сингапура, најмање осам Немаца и осам Руса.
Изгубљен је контакт и са шест држављана Јужне Африке и шест Летонаца.
Амбасада Јапана у Непалу затражила је потрагу за пет држављана са којима није успјела да успостави контакт, изјавила је премијерка Санае Такаичи. Нестало је и најмање пет туриста са Новог Зеланда.
Од сриједе се као нестали воде и држављани Бјелорусије, Белгије, Бугарске, Финске, Француске, Мађарске, Ирске, Израела, Италије, Казахстана, Летоније, Литваније, Холандије, Филипина, Португала, Шпаније, Србије, Швајцарске и Шведске, наводи се у саопштењу Туристичког одбора Непала.
У сриједу је водена бујица захватила тешко приступачно планинско подручје којим пролазе бројни планинари и ходочасници на путу који повезује Ласу на Тибету са главним градом Непала, Катмандуом.
(РТС)
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