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Пало девет особа: Ово су имена приведених у акцији "Кетеринг"

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:03

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Пало девет особа: Ово су имена приведених у акцији "Кетеринг"
Фото: Youtube / Avaz

Полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС) у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ од јутрос на подручју више општина Кантона Сарајево проводе оперативно-тактичку акцију „Кетеринг“.

У склопу акције досад је приведено девет особа, а акција се и даље наставља.

Међу приведенима у Травнику је Митхат Асотић. Приведен је и његов син Хамза Асотић. Митхат Асотић је познат јавности као директор приватне здравствене установе „Медикал центар“, али и као професор на Фармацеутско-здравственом факултету у Травнику.

Такође је приведен Аднан Маглић Магла, сарадник Адира Арнаутовића Шмрка. Маглић је, како је раније објављено, јутрос приведен заједно са Анелом Сејфовићем Пелеом.

Такође је приведен и власник сарајевске пекаре „Неро“ Мирсад Мујкић.

Како сазнаје „Кликс.ба“, међу приведенима су и Тарик Џомба, Тарик Ахмић, Харис Бибер и Сеад Хаџовић.

Како смо раније писали, у склопу исте акције слободе су лишени и Адмир Арнаутовић звани Шмрк те Анел Сејфовић звани Пеле, особе које су одраније добро познате полицијским и правосудним органима у Босни и Херцеговини.

Из МУП-а КС је саопштено да је циљ акције документовање кривичних дјела неовлашћеног промета опојним дрогама, изнуде, изазивања опште опасности и других противправних радњи.

Истрагом је обухваћено више од десет особа, док су на више од 20 локација у току претреси објеката и моторних возила које користе осумњичени.

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Тагови :

Акција Кетеринг

Адмир Арнаутовић Шмрк

Ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

Сарајево

МУП КС

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