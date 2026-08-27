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Туга: Ово је мушкарац којег је усмртила пчела

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:35

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Зеничанин Адис Витешкић (42) преминуо је у сриједу, 26. августа, на Одјељењу интензивне његе Кантоналне болнице Зеница након што је задобио тешку алергијску реакцију.
Фото: Facebook

Зеничанин Адис Витешкић (42) преминуо је у сриједу, 26. августа, на Одјељењу интензивне његе Кантоналне болнице Зеница након што је задобио тешку алергијску реакцију.

Према расположивим информацијама, Витешкића је неколико дана раније убола пчела, након чега се његово здравствено стање нагло погоршало.

Пчела

Хроника

Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца

Упркос максималним напорима љекара и интензивном лијечењу, његов живот нажалост није спасен.

Ова трагична вијест о прераној смрти дубоко је потресла Зеницу, а од Адиса се с невјерицом и тугом опраштају бројни чланови породице, пријатељи и суграђани.

Иза преминулог остала је супруга Индира, дјеца Али, Иман и Афан, сестре Лејла, Азра и Амра с породицама те бројна родбина и комшије.

(Кликс)

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Тагови :

Адис Витешкић

Пчела

трагедија

Зеница

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