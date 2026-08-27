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Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:43

Коментари:

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Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

У полицијској акцији Катеринг (Catering) према писању федералних медија ухапшен је Адмир Арнаутовић звани Шмрк.

Према наводима портала Истрага, поред Арнаутовића, ухапшен је и Анел Сејфовић.

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Полицијски службеници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су на подручју више општина КС започели оперативно-тактичку акцију кодног назива “Катеринг”.

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Подигнута оптужница против Адмира Арнаутовића "Шмрка" и Аднана Маглића због трговања дрогом и оружјем

Акција се проводи у сарадњи са службеницима Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ.

Портал Истрага.ба је објавио да је акција под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а у сарадњи са МУП-ом Средњобосанског кантона, акција је у току и на подручју тог кантона.

Ко је Адмир Арнаутовић Шмрк

Адмир Арнаутовић Шмрк годинама је познат полицијским и правосудним институцијама. Његово име посљедњих година посебно се везује за истраге засноване на доказима из апликације „Скај“.

У августу ове године Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Арнаутовића и Аднана Маглића Магле, теретећи их за организовани криминал, трговину дрогом и оружјем те прање новца.

Шмрк је и током 2026. био у фокусу полицијских активности. У априлу је у оквиру једне акције извршен претрес, али тада није ухапшен, док је у мају његово име доспјело у јавност након што су у близини његове куће пронађени снајпер и други предмети, уз наводе о могућем планирању његове ликвидације.

Анел Сејфовић Пеле такође је одраније познат полицији и правосуђу. Ухапшен је у јулу 2022. године у акцији „Рез“, заједно с Елвисом Кељмендијем и Ајлином Ахмић. Тужилаштво БиХ их је повезивало с организованом групом која је, према резултатима истраге, од 2019. до 2022. године набављала и дистрибуирала различите врсте наркотика у БиХ и више земаља региона и Европске уније.

И почетком 2025. Тужилаштво БиХ је Сејфовића наводило у контексту тог предмета, односно истраге засноване на доказима из апликације „Скај“.

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Тагови :

Адмир Арнаутовић Шмрк

Кантон Сарајево

Коментари (3)

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