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Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 20:28

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Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца
Фото: Pixabay

Зеницу је потресла вијест о смрти Адиса Витешкића, који је 26. августа 2026. године преминуо на Одјељењу интензивне његе Кантоналне болнице Зеница у 42. години живота.

Према информацијама достављеним порталу "Црна хроника", Витешкића је прије неколико дана убола пчела, након чега је дошло до тешке алергијске реакције.

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Због озбиљности здравственог стања био је хоспитализован на интензивној њези, гдје је, нажалост, преминуо.

Иза Адиса су остали супруга Индира, дјеца Али, Иман и Афан, сестре Лејла, Азра и Амра са породицама, као и бројна родбина, пријатељи и комшије.

Пријатељи се опраштају од Адиса

Друштвене мреже испуњене су емотивним порукама људи који су познавали Витешкића.

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Пријатељи га описују као човјека препознатљивог по осмијеху, доброти и спремности да помогне другима.

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Тагови :

Пчела

трагедија

Зеница

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