Од меда до свемира: Отворен љетни камп за талентоване и надарене ученике

Аутор:Милица Марјановић
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Од меда до свемира, средњошколци и основци имају прилику да откривају теме које се ријетко нађу у школским клупама. За неке је ово прилика да се забаве и науче нешто ново, а за друге и да направе први корак ка будућем занимању.
„Пријављен сам на радионицу 'Хани код' која ће открити тајне меда које нису познате већини наше популације. Првенствено сам се усмјерио ка хемији коју ћу касније и студирати, тачније хемијско инжењерство”, каже Андрија Милановић, ученик Гимназије „Свети Сава” Приједор.
„Сада идем на радионицу 'Истина о меду', а посебно су ме заинтересовале радионице 'Од праха до стакла' и 'Ловци на фотоне како читати свјетлост из свемира', тако да једва чекам да видим то и да научим нешто ново”, истиче Тамара Радовић, ученица Опште гимназије из Пала.
„Ово је одлична радионица и драго ми је што су се организовале. Посебно ми је драго што немају везе са математичким радионицама — то је нешто што дјецу можда угуши када се баве једном те истом ствари, тако да ми је драго што су дошли да виде неке друге ствари”, наводи родитељ Мирјана Радовић.
Поред радионица за средњошколце, за основце је организована и радионица оријентације у простору која их враћа основама сналажења у природи, без ослањања на савремене дигиталне навигације.
„С обзиром на то да се данас претежно сналазе помоћу телефона и GPS-а, ми ћемо се вратити на стари систем да употријебе и карту и компас, те да се сналазе у природи помоћу маховине и одређених елемената које видимо у природи”, казала је Александра Петрашевић, професор са Студијског програма за географију.
Циљ је да оно што уче у школи не остане само теорија, већ да ученици виде како се различита знања могу примијенити у стварном животу.
„Оваквим радионицама показујемо да се садржаји које ученици уче у школама из различитих дисциплина могу веома добро примијенити у пракси, односно реалном животу. Ти предмети и научне дисциплине се преплићу, па знање није само себи сврха већ има ширу примјену у реалном контексту”, поручила је Слађана Танасић, директорка Републичког педагошког завода Републике Српске.
„Имамо изузетан програм који се креће од примјене вјештачке интелигенције и AI агената до сајбер безбједности, тако да ће ученици радити на најсавременијим научним и стручним питањима”, истакла је Милица Балабан, проректорка за наставу на Универзитету у Бањалуци.
Љетни камп је прилика да ученици испробају различите области и већ сада открију оно чиме ће се бавити у будућности. А док љетни камп траје, у Републичком педагошком заводу већ почињу припреме за зимски.
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