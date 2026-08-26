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Важан позив Фонда ПИО: Могуће обуставе породичне пензије

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 15:18

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање упутио је важан позив средњошколцима или студентима који су корисници породичне пензије како би могли и даље да имаују редовне исплате.

Средњошколци или студенти који су корисници породичне пензије треба да током септембра и октобра Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске доставе потврду о редовном школовању за предстојећу школску годину, како би исплата овог права могла да буду редовна и без прекида.

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За дјецу кориснике породичне пензије у доби од 15 до 19 година која похађају средњу школу потврду о редовном школовању потребно је доставити Фонду најкасније до 24. септембра, саопштено је из Фонда.

За студенте који имају од 19 до 26 година, а корисници су породичне пензије, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 24. октобра.

Корисници у Републици Српској школску потврду треба да благовремено доставе у најближу пословницу Фонда, а корисници са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда.

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"Недостављање потврде о редовном школовању у наведеном року указује да се дијете - корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се обуставља исплата породичне пензије", наведено је у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

породична пензија

Фонд ПИО

средњошколци у Српској

средњошколци

студенти

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