Важан позив Фонда ПИО: Могуће обуставе породичне пензије

Аутор:АТВ редакција
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Фонд за пензијско и инвалидско осигурање упутио је важан позив средњошколцима или студентима који су корисници породичне пензије како би могли и даље да имаују редовне исплате.
Средњошколци или студенти који су корисници породичне пензије треба да током септембра и октобра Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске доставе потврду о редовном школовању за предстојећу школску годину, како би исплата овог права могла да буду редовна и без прекида.
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За дјецу кориснике породичне пензије у доби од 15 до 19 година која похађају средњу школу потврду о редовном школовању потребно је доставити Фонду најкасније до 24. септембра, саопштено је из Фонда.
За студенте који имају од 19 до 26 година, а корисници су породичне пензије, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 24. октобра.
Корисници у Републици Српској школску потврду треба да благовремено доставе у најближу пословницу Фонда, а корисници са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда.
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"Недостављање потврде о редовном школовању у наведеном року указује да се дијете - корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се обуставља исплата породичне пензије", наведено је у саопштењу.
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