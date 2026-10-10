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Дмитријев: Трампова изјава о Зеленском - историјска

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10.10.2026 21:56

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Дмитријев: Трампова изјава о Зеленском - историјска
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Специјални изасланик руског предсједника Владимира Путина за стране инвестиције и економску сарадњу Кирил Дмитријев поздравио је изјаву предсједника САД Доналда Трампа да је "Украјини потребан нови предсједник".

"Предсједник Трамп се придружио многима који вјерују да је Украјини потребно руководство које је заправо усмјерено на мир, а не на ратно хушкање чему прибјегава украјински предсједник Владимир Зеленски", написао је Дмитријев на "Иксу".

Он је описао изјаву Трампа као историјску.

Раније данас амерички предсједник је изјавио да је Зеленски могао и био у прилици да склопи "много договора и из неког разлога то никада није учинио".

Он је позвао украјинског предсједника да заустави нападе на руске рафинерије и енергетску инфраструктуру, преноси Срна.

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Тагови :

Кирил Дмитријев

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

Русија

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