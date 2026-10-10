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Петар отишао у продавницу, од тада му се губи сваки траг

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10.10.2026 20:09

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Петру Илићу (75) из Свилајнца прије шест дана изгубио се сваки траг у Шпанији.
Фото: Screenshot/Instagram

Петру Илићу (75) из Свилајнца прије шест дана изгубио се сваки траг у Шпанији, гдје је преко туристичке агенције отишао на одмор.

Мото-клуб „Краљеви слободе“, чији је члан, наводи да је Илић нестао у Естепони 4. октобра у вечерњим сатима, а да је посљедњи пут виђен на градском шеталишту.

„Посљедњи пут је виђен 4. октобра 2026. године између 19 и 20 часова на шеталишту у Естепони како сједи на клупи са групом са којом је путовао. Петар је потом отишао у продавницу и схватио да је заборавио телефон. Чланови групе су му понијели телефон, али се нису срели. Када се Петар вратио на клупу, није нашао своје пратиоце, а потом је наставио ходати према малом оближњем шумовитом подручју. Од тада се ништа није чуло о њему“, наводи се у објави овог мото-клуба на друштвеним мрежама.

Остали туристи из групе су наводно помислили да је у питању шала, међутим, Петру није било ни трага ни гласа, а путовање су наставили без њега. Илић је у тренутку нестанка носио шортс и мајицу, док је на ногама имао „јапанке“. На лијевој руци, како се наводи у објави, има карактеристичну тетоважу.

„Ако сте видјели Петра, имате било какве информације о његовом кретању или можете на било који начин помоћи да се пронађе, контактирајте његову породицу, надлежне органе или наш мото-клуб. Било каква информација може бити од виталног значаја. Молимо вас да подијелите ову објаву како би доспјела до што већег броја људи, а посебно до оних који живе или се налазе у Естепони и околини“, наводи се у апелу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

нестао мушкарац

Шпанија

Нестанак

потрага

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