Драма у Новом Пазару: Напали осуђеника док је био на сахрани мајке

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи инцидент одиграо се током сахране у Новом Пазару.
Мета напада био је осуђеник који је уз строге мјере безбједности и у пратњи затворских командира доведен са издржавања казне како би присуствовао посљедњем испраћају своје мајке.
„Док је трајала сахрана, појавио се мушкарац Е. Б, који је наочиглед присутних почео пријетити осуђенику који је био на мајчиној сахрани“, каже извор упознат са овим случајем.
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Припадници Интервентне јединице Полицијске управе у Новом Пазару су након овог инцидента током вечерњих часова ухапсили четрдесетшестогодишњег Е. Б. због сумње да је починио кривично дјело угрожавање сигурности, преноси Телеграф.рс.
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