Студенти са КиМ подржали колеге у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Студенти Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици, у име свих студентских организација и окупљених око Студентског парламента, упутили су пуну, снажну и недвосмислену подршку студентима Републике Српске, Унији студената Републике Српске и Студентском парламенту Универзитета у Источном Сарајеву.
У саопштењу се, како се наводи, у духу заједништва и братске љубави истиче да је брига студената из Републике Српске уједно и брига њихових вршњака са Косова и Метохије.
"Браћо и сестре, са Косова и Метохије шаљемо вам братску љубав и поруку чврстог заједништва: ваша брига је и наша брига, ваше достојанство чувамо као своје, а вашу приврженост српском народу дијелимо свим срцем. Студенти Универзитета у Приштини снажно подржавају закључке усмјерене ка очувању Републике Српске, српског идентитета, православне вјере, Косова и Метохије, те традиционалних породичних вриједности и заједништва Српске и Србије", наводи се у саопштењу.
Како се додаје, пружају и пуну подршку праву на супротстављање омаловажавању народа и наметању колективне кривице, наглашавајући опредијељеност за очување народног достојанства и слободе.
Подсјећајући на заједничку историјску голготу и тешке услове кроз које су пролазиле генерације у Републици Српској и на Косову и Метохији, студенти наглашавају да из личног искуства живота у неизвјесности најбоље разумију значај слободног дома, школовања и очувања идентитета.
"Из тог искуства извире наша подршка вама. Она је братска, искрена и постојана. Од Косовске Митровице до Источног Сарајева и Бањалуке повезују нас љубав према свом народу и одговорност према генерацијама које долазе. Дрина је за нас жива спона наших породица, пријатељстава, културе и заједничког памћења", поручују студенти.
У саопштењу се истиче да патриотизам за њих значи вјерност отаџбини, поштење и спремност да се помогне свом народу, док је породица темељ на којем се граде те вриједности.
Своје јединство, како наводе, потврђиваће конкретним дјелима – студентском сарадњом, заједничким научним и културним подухватима, хуманитарном помоћи и братском солидарношћу.
"Уз вас смо данас и у сваком будућем искушењу. Заједно чувамо своје породице, своја огњишта и право будућих генерација да живе мирно, слободно и достојанствено", закључује се у прогласу, уз поруку - живјела Република Српска, живјела Србија!
Подсјећамо, на студентским домовима у Источном Сарајеву, Бањалуци и Палама истакнути су прије неколико вечери транспаренти са порукама да Република Српска није геноцидна и да српски генерали нису ратни злочинци, а на тај начин студенти Републике Српске одговорили су на поруке које су се у протеклих мјесец дана могле чути са студентских окупљања у Србији.
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