Гранична полиција БиХ пронашла 41 стабло индијске конопље: Ухапшене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Граничне полиције БиХ открили су два локалитета на подручју Брчког на којима је била засађена укупно 41 стабљика индијске конопље, а два лица су ухапшена.
Из Граничне полиције БиХ саопштено је да су локалитети откривени јуче током надзора на подручју Брчког, уз помоћ службеног дрона.
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Један локалитет уочен је у сектору А2, у близини границе и ријеке Саве, након чега је о догађају обавијештен тужилац Тужилаштва БиХ, који је наложио даље осматрање и надзор локалитета.
Увиђајем је утврђено да се на једном локалитету налазило 25 стабљика, а на другом 16 стабљика биљака које изгледом подсјећају на индијску конопљу - канабис.
Стабљике ће бити изузете и документоване у оквиру увиђајних радњи, док су два лица ухапшена, преноси Срна.
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Из Граничне полиције БиХ истакли су да настављају активности на заштити границе и спречавању прекограничног и других облика криминалитета, у сарадњи са надлежним полицијским и правосудним институцијама.
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