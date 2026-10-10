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Гранична полиција БиХ пронашла 41 стабло индијске конопље: Ухапшене двије особе

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10.10.2026 15:36

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Припадници Граничне полиције БиХ открили су два локалитета на подручју Брчког на којима је била засађена укупно 41 стабљика индијске конопље, а два лица су ухапшена.
Фото: Срна

Припадници Граничне полиције БиХ открили су два локалитета на подручју Брчког на којима је била засађена укупно 41 стабљика индијске конопље, а два лица су ухапшена.

Из Граничне полиције БиХ саопштено је да су локалитети откривени јуче током надзора на подручју Брчког, уз помоћ службеног дрона.

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Један локалитет уочен је у сектору А2, у близини границе и ријеке Саве, након чега је о догађају обавијештен тужилац Тужилаштва БиХ, који је наложио даље осматрање и надзор локалитета.

Увиђајем је утврђено да се на једном локалитету налазило 25 стабљика, а на другом 16 стабљика биљака које изгледом подсјећају на индијску конопљу - канабис.

Стабљике ће бити изузете и документоване у оквиру увиђајних радњи, док су два лица ухапшена, преноси Срна.

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Из Граничне полиције БиХ истакли су да настављају активности на заштити границе и спречавању прекограничног и других облика криминалитета, у сарадњи са надлежним полицијским и правосудним институцијама.

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Тагови :

Гранична полиција БиХ

Брчко

хапшење

индијска конопља

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